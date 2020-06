Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmariesen Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Mitten in der weltweiten Corona-Krise könnte sich der bisher größte Übernahmedeal in der Pharmabranche anbahnen. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge würde der britische Konzern AstraZeneca gerne mit dem US-Konkurrenten Gilead Sciences zusammengehen. Die Briten seien im Mai an die Amerikaner herangetreten, habe die Agentur am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Beide Unternehmen würden bei der Suche nach einem Medikament oder einen Impfstoff gegen Covid-19 eine wichtige Rolle spielen.Der US-Konzern, der in den vergangenen Monaten wegen des Medikaments Remdesivir, das möglicherweise gegen Covid-19 eingesetzt werden könne, sei aber derzeit nicht an einer Fusion mit einem anderen großen Konzern interessiert. Gilead Sciences setze derzeit weiter auf Partnerschaften oder den Zukauf von kleineren Unternehmen. Der Vorstoß von AstraZeneca sei allerdings mit Beratern besprochen worden, habe es in dem Bericht geheißen. Es gebe derzeit noch keine Entscheidung, wie Gilead Sciences in der Sache weiter verfahren wolle. Formelle Gespräche gebe es derzeit nicht. Ein Sprecher von AstraZeneca habe die Informationen nicht kommentieren wollen. Bei Gilead Sciences sei bisher niemand zu erreichen gewesen. In dem Bericht seien keine Details genannt worden, wie die Transaktion im Detail aussehen könnte.Bei den Investoren stehe AstraZence derzeit deutlich höher im Kurs als Gilead Sciences. Der britische Pharmakonzern sei nach dem Höhenflug der Aktie in den vergangenen Jahren, der sich in den vergangenen Wochen wegen der Hoffnung auf die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs fortgesetzt habe, an der Börse umgerechnet 140 Mrd. USD wert. Der US-Konzern habe zuletzt von der Remdesivir-Hoffnung profitiert und habe so die Talfahrt der Aktie in den vergangenen Jahren stoppen können und komme derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 96 Mrd. USD."Der Aktionär" sei skeptisch, ob sich AstraZeneca mit der Fusion tatsächlich einen großen Gefallen tun würde. Das Unternehmen sei derzeit sehr gut aufgestellt und Gilead Sciences habe außerhalb der Corona-Fantasie mit einigen Problemen zu kämpfen. Dennoch empfehle "Der Aktionär" derzeit, bei beiden Werten an Bord zu bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.06.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link