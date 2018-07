Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

66,95 Euro +0,75% (25.07.2018, 16:54)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 78,25 +0,77% (25.07.2018, 17:03)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (25.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse des Analysten Steven Seedhouse von Raymond James:Laut einer Aktienanalyse spricht Steven Seedhouse, Aktienanalyst von Raymond James, weiterhin eine klare Kaufempfehlung für die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) aus.Die Analysten von Raymond James haben eine Überarbeitung des Bewertungsmodells von Gilead Sciences Inc. vorgenommen.Analyst Steven Seedhouse setzt das Kursziel von 93,00 auf 97,00 USD nach oben. Angesichts der Perspektiven des Unternehmens sei die Bewertung deutlich zu niedrig.Die Aktienanalysten von Raymond James bestätigen in ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse das Rating "strong buy".Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:66,97 Euro +0,00% (25.07.2018, 16:49)