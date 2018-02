Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

67,40 Euro -0,45% (08.02.2018, 10:08)



NASDAQ-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 82,76 +2,96% (07.02.2018, 22:00)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (08.02.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analysten Geoff Meacham und Paul Choi von Barclays:Geoff Meacham und Paul Choi, Analysten von Barclays, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD).Die Story von Gilead Sciences sei trotz des rückläufigen HCV-Geschäfts unter fundamentalen Gesichtspunkten stark, so die Analysten der britischen Investmentbank in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Sie hätten ihre EPS-Schätzungen angepasst.Geoff Meacham und Paul Choi, Analysten von Barclays, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die Gilead Sciences-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 90 USD bestätigt. (Analyse vom 07.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:67,59 Euro -0,75% (08.02.2018, 09:50)