NASDAQ-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

70,86 USD +0,23% (05.07.2017, 22:14)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (06.07.2017/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Während der letzten beiden Jahre habe sich die Gilead Sciences-Aktie im Korrekturmodus befunden. Jüngst würden sich allerdings die Anzeichen dafür mehren, dass der Biotechnologietitel auf Basis der wichtigen horizontalen Haltezone aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten zwischen 64,04 USD und 63,50 USD die Kurve bekomme. Neben dem Verteidigen der angeführten Bastion spreche auch die dynamische weiße Ausbruchskerze, mit der auch der Abwärtstrend seit Sommer vergangenen Jahres (akt. bei 65,46 USD) zu den Akten gelegt worden sei, für dieses Szenario.Weitere Anhaltspunkte würden derzeit die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 70,02 USD) bzw. verschiedene Indikatoren liefern. Hervorheben möchten die Analysten an dieser Stelle die positive Divergenz, welche der trendfolgende MACD bereits seit Anfang 2016 ausbilde sowie die Relative Stärke nach Levy, die jüngst den Schwellenwert von 1 wieder habe überwinden können. Per saldo wecke dies die Hoffnung auf einen Test des gut 2-jährigen Abwärtstrends (akt. bei 80,06 USD). Darüber warte zwischen 81,89 USD und 85,95 USD der nächste wichtige Widerstandsbereich.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:62,50 EUR -0,49% (06.07.2017, 11:24)