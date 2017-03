Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

63,81 Euro +0,00% (13.03.2017, 14:04)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 68,10 -0,13% (13.03.2017, 14:25, vorbörslich)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(13.03.2017/ac/a/n)

Toronto (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Michael J. Yee von RBC Capital Markets:

Michael J. Yee, Aktienanalyst von RBC Capital Markets, bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.

Die Analysten von RBC Capital Markets äußern nach Gesprächen mit dem Management von Gilead Sciences Inc. die Meinung, dass es noch einige Quartale dauern könnte, bis etwas mehr Klarheit hinsichtlich der zukünftigen Verschreibungstrends im Hepatitis C-Geschäft herrsche.

Im Falle einer Stabilisierung dürfte dies auch auf den Aktienkurs zutreffen, da Value-Investoren auf Grund der Abwärtskorrekturen bei den Konsensschätzungen auf eine Bodenbildung setzen würden. Nach Ansicht von Analyst Michael J. Yee wird es zumindest zwei Quartale mit guten Zahlen brauchen, bevor die Gilead Sciences-Aktie wieder eine bessere Performance zeigen könne. Mit Hilfe von Deals sollte die Pipeline-Visibilität in den nächsten ein bis zwei Jahren verbessert werden.

Die Aktienanalysten von RBC Capital Markets bestätigen in ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse das Votum "outperform" sowie das Kursziel von 75,00 USD.