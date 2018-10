Kursziel

Gilead Sciences-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 87,00 Overweight Cantor Fitzgerald Alethia Young 02.10.2018 85,00 Overweight Piper Jaffray Tyler Van Buren 13.09.2018 79,00 Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated Brian P. Skorney 13.09.2018 90,00 Outperform RBC Capital Markets Brian Abrahams 15.08.2018 94,00 Buy Mizuho Securities USA Salim Syed 01.08.2018 97,00 Strong buy Raymond James Steven Seedhouse 25.07.2018

Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

62,02 EUR -2,10% (23.10.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

62,95 EUR -0,30% (23.10.2018, 21:07)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

71,87 USD -0,65% (23.10.2018, 21:38)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (24.10.2018/ac/a/n)







Foster City (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 97,00 oder 79,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Gilead Sciences-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Gilead Sciences Inc. wird am 25. Oktober die Zahlen zum dritten Quartal 2018 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Gilead Sciences-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen vom Analysten Brian Abrahams von RBC Capital Markets: Der Titel wurde unverändert mit "outperform" mit einem Kursziel von 90,00 USD eingestuft. Die von Gilead Sciences Inc. gekauften FDA Priority Review-Voucher könnten vom Markt unterschätzt werden, so die Auffassung der Analysten von RBC Capital Markets. Zwei seien noch nicht genutzt worden und könnten für filgotinib, Descovy für PrEP und/oder selonsertib eingesetzt werden. Im Erfolgsfall könnte dies pro Aktie einen Wertzuwachs von 2 USD ausmachen, so Brian Abrahams in einer Aktienanalyse vom 15. August.Die niedrigste Kursprognose für Gilead Sciences Inc. kommt vom Investmenthaus Robert W. Baird. Analyst Brian P. Skorney bestätigt in einer Aktienanalyse vom 13. September das "neutral"-Rating sowie das Kursziel von 79,00 USD. Gilead Sciences Inc. habe positive Ergebnisse der FINCH 2-Studie bekannt gegeben. In der Phase 3-Studie sei filgotinib Patienten mit rheumatischer Arthritis verabreicht worden, bei denen anderen Behandlungen mit biologischen Präparaten keinen Erfolg gehabt hätten. Die Daten seien weitgehend wie erwartet ausgefallen. Moderat positive Kursreaktionen könnten die Folge sein, da negative Überraschungen bei einem der wichtigsten Pipelineprogramme ausgeblieben seien, so Skorney.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Gilead Sciences-Aktie?Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie: