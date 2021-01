Spanische Konsumenten sind europaweit am aktivsten



Ein gesunder Lebensstil trägt zur Vorbeugung bestimmter Krankheiten bei. Laut der GfK Consumer Life Studie 2020 haben Fitness- und Sportaktivitäten in den vergangenen fünf Jahren generell zugenommen: 38 Prozent der europäischen Konsumenten treiben laut eigenen Angaben regelmäßig Sport, um fit zu bleiben. 60 Prozent versuchen, sich mindestens einmal pro Woche sportlich zu betätigen (beide Zahlen sind seit 2015 um 4 Prozentpunkte gestiegen). Spanische Konsumenten sind sportlich aktiver als die Menschen in Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz, wobei auch in diesen Ländern wöchentliches Sporttreiben als wichtig gilt.



Anja Reimer: "Trotz des Lockdowns bzw. der aktuellen Einschränkungen wollen Konsumenten fit bleiben. Im Frühjahr ist ein Drittel der Schweizer häufiger spazieren gegangen und ein Viertel hat mehr Sport getrieben. Im November waren es etwas weniger, aber noch immer geht knapp ein Drittel öfter spazieren und knapp 20% der Befragten treiben häufiger Sport."



Dank dieses anhaltenden Trends ist die Nachfrage nach technikbasiertem Fitnesszubehör deutlich angestiegen. Laut GfK Point-of-Sales-Daten ist der Kauf von Wearables (Smartwatches und Fitness Trackern) in Europa im vergangenen Jahr um 22 Prozent gestiegen. Dieser Trend ist in allen beobachteten europäischen Märkten erkennbar, insbesondere jedoch in Polen, Grossbritannien, Skandinavien und den Niederlanden. In der Schweiz zeigt sich ein Wachstum von rund 7 Prozent. Nur in Spanien war der Verkauf von Wearables in den vergangenen Monaten rückläufig. Die Tatsache, dass Konsumenten einen eher ganzheitlichen Gesundheitsansatz verfolgen, ist am gesteigerten Absatz von Wearables mit Schlafüberwachungsfunktionen erkennbar.



Gesunde Work-Life-Balance ist für Konsumenten wichtig



In einer why2buy-Studie von GfK, gaben zwei Drittel der europäischen Konsumenten an, dass sie nach "innerer" Gesundheit streben. Für viele ist mentale Ausgewogenheit noch wichtiger als die Verbesserung der körperlichen Gesundheit. Es überrascht deshalb nicht, dass aktuell 40 Prozent der europäischen Konsumenten darauf achten, sich regelmäßig selbst zu pflegen und zu verwöhnen. In der Schweiz geben 43% an, dass es ihnen ein Anliegen ist, in gutem körperlichen und geistigen Zustand zu sein.



Zu einem ausgewogenen Lebensstil gehört auch eine gesunde Work-Life-Balance. Dies ist für nahezu die Hälfte der europäischen Konsumenten wichtig. Das Bedürfnis ist in den vergangenen fünf Jahren europaweit um 9 Prozent gestiegen. Deutschland, Italien, Spanien, Russland und die Schweiz sind dabei die Vorreiter.



Die pandemiebedingte Arbeit im Homeoffice hat zu neuen Herausforderungen in punkto Work-Life Balance geführt. Laut einer von GfK in Deutschland, Frankreich und Großbritannien durchgeführten Umfrage zur Arbeit im Homeoffice führt diese zwar einerseits zu reduzierten Fahrzeiten und verringertem Stress und der Möglichkeit manche Haushaltspflichten tagsüber erledigen zu können. Andererseits empfindet es ein Sechstel der Mitarbeiter frustrierend, ihre Arbeits- und Freizeit koordinieren zu müssen, sie fühlen sich isoliert oder in ihrer Freizeit verpflichtet, ihre E-Mails zu prüfen. Knapp zwei Drittel der Schweizer erwarten deshalb, dass auch die Unternehmen Richtlinien einführen, die das Wohlergehen der Mitarbeiter fördern. (04.01.2021/ac/a/m)





