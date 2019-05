Bonn (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Konsumklimaindex der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) ist für Juni vorläufigen Angaben zufolge von (abwärtsrevidierten) 10,2 auf 10,1 Punkte gesunken, so die Analysten von Postbank Research.Die Eurozone befinde sich trotz eines recht soliden BIP-Wachstums in Q1 in einer schwachen konjunkturellen Verfassung. Dies spiegle sich nicht zuletzt in diversen Sentimentindikatoren wider. So habe sich sowohl das EWU-Industrievertrauen als auch das gesamte EWU-Wirtschaftsvertrauen Anfang 2018 auf Talfahrt begeben. Der aktuelle Trend sowie der zuletzt leichte Rückgang des EWU-Manufacturing-PMIs würden für eine anhaltend schlechte Stimmung des industriellen Sektors sprechen. Die Analysten würden deshalb für Mai mit einem weiteren leichten Rückgang des Industrievertrauens von -4,1 auf -4,4 Punkte rechnen.Der Index des EWU-Verbrauchervertrauens dürfte sich dagegen wie vorläufig gemeldet mit einem Anstieg von -7,3 auf -6,5 Punkte wieder positiv entwickelt haben. Das gesamte Wirtschaftsvertrauen sollte damit auf seinem Vormonatsniveau von 104,0 Punkten verharren. (28.05.2019/ac/a/m)