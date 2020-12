Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Aktienanalysten schauen wieder optimistischer in die Zukunft, so die Analysten von Postbank Research.



Im vergangenen Monat habe die Zahl der Unternehmen weltweit, für die sie ihre Gewinnerwartungen 2021 angehoben hätten, 25 Prozent über der Zahl der Firmen mit negativen Anpassungen gelegen. Im September seien es noch 13,5 Prozent gewesen. In den Gewinnrevisionen der Sektoren spiegele sich der mit den Impfstoffen gestiegene Konjunkturoptimismus wider. In Europa hätten die Analysten ihre Gewinnerwartungen für die Sektoren Automobile (plus 7,6 Prozent), Banken (2,2 Prozent) und Einzelhandel (1,3 Prozent) am stärksten angehoben. In den USA würden Grundstoffe (3,6 Prozent) und zyklischer Konsum (3,3 Prozent) das Feld anführen. Im Gegenzug hätten sie ihre womöglich etwas zu hohen Erwartungen für europäische IT-Konzerne um 4,3 Prozent gesenkt. Diese Zahlen würden die Analysten von Postbank Research als Bestätigung ihrer Einschätzung werten, dass die Sektorrotation der letzten Wochen sich in den nächsten Monaten fortsetzen sollte. (15.12.2020/ac/a/m)



