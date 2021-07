Im Rahmen der Branchenrotation hätten die US-Technologiewerte, die so lange für steigende Kurse gesorgt hätten, in den letzten Monaten etwas hinter den klassischen Value-Werten zurückgelegen. Inzwischen hätten sie aber nicht nur Boden gutmachen, sondern die Value-Titel wieder deutlich überflügeln können. Folgerichtig würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank ihre positive Stimmung und Schwerpunkte einschließlich der Gewichtung in Tech-Titeln beibehalten.



Als Vermögensverwalter hätten die Analysten der Fürst Fugger Privatbank derzeit die Qual der Wahl eher auf der Verkaufsseite als auf der Kaufseite. So hätten die Kursgewinne der letzten Monate beispielsweise dazu geführt, dass die Analysten in ihrer Vermögensverwaltung die maximalen Aktienquoten nicht nur ausnutzen, sondern teilweise auch überschreiten würden. Es gebe aber durchaus schlimmere Probleme.



Ob Halbleiter oder Bauholz: Wegen der branchen- und regionsübergreifenden Knappheit vieler Güter werde die Inflation wohl noch ein wenig weiter nach oben gehen - bevor sie wieder falle. Dieses temporäre Inflationshoch könnte noch einmal für einen positiven Impuls beim Gold sorgen.



Nichts Neues gebe es bei den Rentenpapieren zu vermelden: Sie würden im Performancetief verharren. Auch wenn die Notenbanken (FED frühestens 2023, EZB frühestens 2025) noch lange keine Zinssteigerungen vornehmen würden, sorge alleine die vage Möglichkeit eines Taperings für Unsicherheit - bei Niedrigstrenditen.



Festverzinsliche Papiere würden unattraktiv bleiben, die voraussichtlich vorübergehende Inflation könnte Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) ein wenig beflügeln, die Konjunkturprogramme würden den Unternehmen weiter Rückenwind geben und die US Tech-Werte (Maßstab NASDAQ) seien wieder zu alter Form aufgelaufen. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden daher auch in den kommenden Monaten mit guten Kursentwicklungen auf der Aktienseite rechnen. (29.07.2021/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Auch wenn es in den letzten Wochen ein wenig Bewegung an den Märkten gab, ist eines gleichgeblieben: Es wartet unglaublich viel Liquidität darauf, angelegt zu werden, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Sobald die Märkte (wie zuletzt) einmal kräftiger fallen würden, würden die Anleger die Situation zum Nachkaufen nutzen.Dabei sei auch die weltweit massiv zunehmende Anzahl von Kleinaktionären mit einem regelrechten Boom an Onlinedepots derzeit noch kein Problem. Vielleicht mit einem kleinen Ausrufezeichen hinter "noch". Manches, was derzeit in den unterschiedlichen Medien zu lesen sei, wecke Erinnerungen an die sogenannte "Milchmädchen Hausse" aus den 90ern, die ihr jähes Ende im Platzen der Dotcom-Blase gefunden habe. Spätestens seitdem wisse man, dass Kleinanleger meist zittrige Hände hätten. Darauf sollte man ein Auge haben.