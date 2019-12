Die Stimmung an den globalen Aktienmärkten sei dementsprechend getrübt gewesen. Die Wall Street habe durchwegs deutliche Verluste hinnehmen müssen, wobei der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN A0AET0) mit -0,86% noch am besten abgeschnitten habe.



Der Ölpreis habe weiterhin Zuwächse verbuchen können, nachdem die OPEC eine Angebotskürzung angekündigt habe.



Die asiatischen Märkte hätten sich heute Morgen gemischt präsentiert. Während Japan und Hongkong schwächer notieren würden, schreibe China ein Plus. Für Europa würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG aufgrund der vorbörslichen Indikatoren einen leicht festeren Start in den Tag erwarten. (03.12.2019/ac/a/m)







