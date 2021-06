Börsenplätze Getinge-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Getinge-Aktie:

31,12 EUR -0,06% (07.06.2021, 13:55)



Stockholm-Aktienkurs Getinge-Aktie:

310,70 SEK +1,90% (04.06.2021)



ISIN Getinge-Aktie:

SE0000202624



WKN Getinge-Aktie:

889714



Ticker-Symbol Getinge -Aktie:

GTN



Stockholm-Ticker-Symbol Getinge -Aktie:

GETI B



Kurzprofil Getinge AB:



Getinge (ISIN: SE0000202624, WKN: 889714, Ticker-Symbol: GTN, Stockholm-Symbol: GETI B) ist ein börsennotiertes schwedisches Medizintechnikunternehmen. Das Unternehmen produziert und vertreibt Medizinprodukte und Anlagen für den Gesundheitsbereich und die Biowissenschaften. (07.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Getinge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Getinge AB (ISIN: SE0000202624, WKN: 889714, Ticker-Symbol: GTN, Stockholm-Symbol: GETI B) unter die Lupe.Die Aktie des schwedischen Medizintechnik-Unternehmens Getinge fliege häufig unter dem Radar vieler Anleger respektive Investoren. Beim Blick auf die Kursentwicklung der letzten Monate ein Fehler. Denn der skandinavische Wert markiere ein Rekordhoch nach dem nächsten, so auch am Anfang der neuen Handelswoche.An der Heimatbörse in Stockholm erreiche die Aktie am Montag bei 314,50 Schwedische Kronen (31,28 Euro) einen neuen Rekordstand. Das Kursplus seit "Aktionär"-Empfehlung in Ausgabe 17/2020 belaufe sich inzwischen auf knapp 80 Prozent.In den letzten Wochen hätten vor allem die starken Zahlen zum ersten Quartal einen Eindruck bei den Anlegern hinterlassen. Der Nettoumsatz sei demnach organisch um 12,6 Prozent auf 6,17 Milliarden Schwedische Kronen (0,61 Milliarden Euro) gestiegen. Dank signifikanter Margenverbesserungen sei das Ergebnis je Aktie von 1,41 Kronen im Vorjahreszeitraum auf 2,68 Kronen (0,27 Euro) nach oben geschnellt.Aktuell signalisiere Kit Lee von Jefferies noch Upside-Potenzial, die Einschätzung laute "buy" mit einem Kursziel von 340 Kronen (33,81 Euro). Allerdings handle es sich dabei um das derzeit höchste ausgerufene Kursziel von Analystenseite. Das durchschnittliche Kursziel liege lediglich bei 286,29 Kronen (28,47 Euro) und damit doch deutlich unter den aktuellen Kursen.Anleger, die der "Aktionär"-Empfehlung gefolgt seien und noch keinen Teilverkauf vollzogen haben, sollten Gewinnmitnahmen überdenken, so Michel Doepke. Eine charttechnische Korrektur erscheine überfällig und wäre absolut gesund. Der Rest verbleibe mit einem Stopp bei 22,00 Euro im Depot. (Analyse vom 07.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link