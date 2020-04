Börsenplätze Getinge-Aktie:



Getinge (ISIN: SE0000202624, WKN: 889714, Ticker-Symbol: GTN, Stockholm-Symbol: GETI B) ist ein börsennotiertes schwedisches Medizintechnikunternehmen. Das Unternehmen produziert und vertreibt Medizinprodukte und Anlagen für den Gesundheitsbereich und die Biowissenschaften.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Getinge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Getinge AB (ISIN: SE0000202624, WKN: 889714, Ticker-Symbol: GTN, Stockholm-Symbol: GETI B) unter die Lupe.Getinge zähle zu den führenden Anbietern von Beatmungsgeräten für die Intensivpflege. Um die hohe Nachfrage durch die Corona-Pandemie zu bedienen, hätten die Schweden die Produktion massiv erhöht. Erste Spuren der Krise würden sich in den Zahlen zum ersten Quartal 2020 des Medizintechnik-Spezialisten zeigen.Getinge habe im ersten Quartal den Auftragseingang organisch um satte 47,2 Prozent gesteigert. Besonders hervor rage die Gewinnentwicklung: Das bereinigte Ergebnis je Aktie habe von 0,64 Schwedische Kronen im Vorjahr auf 1,41 Kronen mehr als verdoppelt werden können.Das Geschäft brumme bei fortschrittlichen Beatmungsgeräten und ECMO-Geräten. "Wir erwarten eine anhaltend starke Entwicklung in beiden Bereichen, da die Nachfrage das Angebot bei weitem übersteigt", so CEO Mattias Perjos.Die Aussichten für Getinge würden unverändert positiv bleiben. Bei Schwäche bleibt der Medizintechnik-Titel ein klarer langfristig ausgerichteter Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link