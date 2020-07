Börsenplätze Getinge-Aktie:



Kurzprofil Getinge AB:



Getinge (ISIN: SE0000202624, WKN: 889714, Ticker-Symbol: GTN, Stockholm-Symbol: GETI B) ist ein börsennotiertes schwedisches Medizintechnikunternehmen. Das Unternehmen produziert und vertreibt Medizinprodukte und Anlagen für den Gesundheitsbereich und die Biowissenschaften. (16.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Getinge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Getinge AB (ISIN: SE0000202624, WKN: 889714, Ticker-Symbol: GTN, Stockholm-Symbol: GETI B) unter die Lupe.Das schwedische Medizintechnik-Unternehmen habe ein gemischtes Zahlenwerk für das zweite Quartal 2020 vorgelegt. Getinge liege beim Umsatz zwar unter den Erwartungen, überzeuge jedoch beim Gewinn auf ganzer Linie. Die Aktie könne über fünf Prozent zulegen und stehe kurz vor dem Ausbruch auf ein neues 52-Wochen-Hoch.In der Corona-Krise seien allen voran die Beatmungsgeräte der Gesellschaft gefragt. "Im zweiten Quartal dieses Jahres berichten wir über einen anhaltend starken Auftragseingang und Nettoumsatz mit fortschrittlichen Intensivbeatmungsgeräten und ECMO-Therapieprodukten für Krankenhäuser sowie mit Steriltransferprodukten für die pharmazeutische Industrie", so Mattias Perjos, CEO von Getinge.Der Umsatz habe um 9,1 Prozent zugelegt, das bereinigte EBITA habe Getinge auf 1,22 Milliarden Schwedische Kronen mehr als verdoppeln können. Analysten hätten hier lediglich mit 1,05 Milliarden Kronen gerechnet. Unter dem Strich habe das Unternehmen im Berichtszeitraum einen Gewinn von 3,07 Kronen (Vorjahr 1,12 Kronen) ausgewiesen.Langfristig ausgerichtete Anleger können bei der Aktie des hervorragend aufgestellten Medizintechnik-Unternehmens weiter zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link