Eine weitere überzeugende Innovation auf dem Gebiet der Antikörper seien ADCs. ADCs würden die Wirksamkeit der Chemotherapie mit der Besonderheit von Antikörpern kombinieren: Sie würden eine toxische Ladung an einen Antikörper binden, der hochselektiv für den Tumor sei. Das Ziel bestehe darin, die Krebszellen abzutöten, ohne Kollateralschäden zu verursachen, wie sie durch eine klassische Chemotherapie im gesunden Gewebe entstünden. Eines der eindrucksvollsten Beispiele für die Wirksamkeit von ADCs im Jahr 2021 seien die Daten zu Enhertu bei HER2+-Brustkrebs in der Zweitlinientherapie. Diese verringerten das Risiko eines Fortschreitens der Krankheit oder des Todes um 73 Prozent - ein enormer Fortschritt für die Patienten.



Die Frühdiagnose sei eine der wichtigsten Säulen im Kampf gegen den Krebs: Je früher die Krankheit erkannt werde, desto höher seien die Überlebenschancen nach der Behandlung. Deswegen seien die Krebsfrüherkennungsprogramme so wichtig, die von Organisationen des öffentlichen Gesundheitswesens nachdrücklich gefördert würden. Darmkrebs sei die zweithäufigste Krebsart in der Europäischen Union (EU) und den USA und zur Darmkrebsvorsorge werde empfohlen, alle Erwachsenen zwischen 50 und 75 Jahren zu untersuchen. Die Koloskopie sei die Goldstandard-Methode zur Erkennung dieser Krebsart und sollte in der oben genannten Bevölkerungsgruppe alle zehn Jahre durchgeführt werden. Trotz ihrer hohen Genauigkeit würden jedoch nur 40 Prozent der Zielbevölkerung sie als Screening-Methode nutzen. Es brauche Alternativen, um die Akzeptanz der Darmkrebsvorsorge zu erhöhen.



Die erste revolutionäre Alternative für die Früherkennung von Darmkrebs sei die DNA-Analyse im Stuhl gewesen. Der Dickdarm scheide jeden Tag Zellen aus seiner Auskleidung aus, und wenn ein Tumor vorhanden sei, könne abnormales Material oder Blut im Stuhl nachgewiesen werden. Der größte Vorteil dieser Methode sei, dass sie nicht invasiv sei und zu Hause durchgeführt werden könne. Mehrere Studien hätten gezeigt, dass diese Methode eine hohe Genauigkeit aufweise. Exact Sciences sei das erste Unternehmen gewesen, das diesen Test mit dem Namen Cologuard auf den Markt gebracht habe. Er sei derzeit von den Aufsichtsbehörden zugelassen und in den Screening-Leitlinien der U.S. Preventive Services Task Force enthalten, die empfehle, den Test alle drei Jahre durchzuführen. Nur wenn das Ergebnis positiv sei, müsse sich der Patient einer Darmspiegelung unterziehen, um Krebs auszuschließen.



Forschung habe gezeigt, dass Tumorzellen auch Material wie DNA in den Blutkreislauf schreddern würden. Nukleinsäuresequenzierung ermögliche den Nachweis dieses Tumorzellmaterials aus einer einfachen Blutprobe. In der so genannten "flüssigen Biopsie" seien in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte erzielt worden. Eines der führenden Unternehmen bei der Entwicklung von Flüssigbiopsie-Tests sei Guardant Health. In Vorstudien habe der LUNAR-Test von Guardant in 90 Prozent der Fälle Darmkrebs in Blutproben nachweisen können. Das Unternehmen werde in diesem Jahr die endgültigen Ergebnisse vorlegen. Wenn diese sich bestätigen würden, könnte diese Methode als Screening-Alternative für Erwachsene im Alter von 50 bis 75 Jahren zugelassen werden. Neben der Krebsfrüherkennung biete die Flüssigbiopsie mehrere Anwendungen in der Onkologie, an denen Guardant Health und andere arbeiten würden.



Doch wie würden Investoren die vielversprechendste Forschung finden - und die besten Unternehmen? Von 1.500 Präparaten, die entwickelt würden, würden nur zwölf eine Zulassung erhalten, nachdem sie alle Testphasen bis zur Marktreife durchlaufen hätten, und könnten verkauft werden. Zudem werde der Markt immer spezialisierter und fragmentierter, angefangen bei kleinen Unternehmen mit Medikamenten in der Entwicklungsphase bis hin zu Konzernen mit einer Vielzahl an Produkten in unterschiedlichen Stadien.



Ein erster Schritt, um Risiken zu reduzieren, sei die Investition in Unternehmen, deren Ideen bereits durch klinische Studien überprüft würden. So umgehe man die Gefahr, die sich aus der hohen Misserfolgsquote ergebe. Was für eine gute Auswahl am wichtigsten sei, sei das Fachwissen von Medizinern und Biotechnologie-Analysten, kombiniert mit einer Betrachtung der Fundamentaldaten. Gute Governance, Preissetzungsmacht und ein breites Angebot seien Voraussetzungen für ein geringeres Risiko, aber auch kleine Unternehmen könnten mit guten Produkten erfolgreich sein - man müsse sie allerdings akribisch prüfen und Merkmale des Medikaments und dessen Marktpotenzial ins therapeutische Umfeld eingebettet analysieren.



Auch wenn die Rendite im Vordergrund stehe: Investoren würden eine wichtige Rolle darin spielen, die Forschung und Entwicklung von Krebsmedikamenten und -therapien voranzutreiben. Die Experten würden in Unternehmen investieren, von denen sie Ergebnisse im Kampf gegen den Krebs erwarten würden, und so die Forschung mitfinanzieren - und das sei dringend nötig. Die Covid-19-Pandemie habe die Krankenhausversorgung weltweit beeinträchtigt und die Priorisierung der Kapazitäten für die Behandlung von Covid-19-Patienten sei zulasten der notwendigen Behandlung anderer Erkrankungen gegangen, insbesondere von Krebs. Auch deswegen engagiere sich Candriam mit seinem Onkologie-Fonds weiterhin für die Lösung eines der größten Probleme der Gesellschaft.



Die Experten würden sich jedoch nicht nur auf die finanziellen Leistungen beschränken, sondern würden auch einen positiven Einfluss ausüben wollen, indem sie einen Teil der Verwaltungsgebühren an führende Krebsorganisationen spenden würden - das würden sie Double Impact nennen. Letztendlich sei es ihr Ziel, Krebs zu einer vollständig heilbaren Krankheit zu machen. Im Jahr 2021 seien die Spenden signifikant höher gewesen als im Jahr zuvor (2020: 450.000 Euro). In Deutschland sei die Unterstützung in Höhe von über 15.000 Euro an das Georg-Speyer-Haus in Frankfurt gegangen: Als anerkannte gemeinnützige Stiftung leiste das Georg-Speyer-Haus, Institut für Tumorbiologie und experimentelle Therapie, einen wichtigen Beitrag zur Krebsforschung sowie zur Entwicklung neuer Strategien für die Behandlung und Prävention von Tumorerkrankungen. (02.02.2022/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - 2021 war ein gutes Jahr für den Energiesektor und den Finanzsektor, denen die steigende Inflation und die Zinsen zugutekamen, so Rudi Van den Eynde, Global Head of Thematic Equity und Lead Manager der Onkologie-Strategie von Candriam.Der Gesundheitssektor habe sich in diesem Umfeld dagegen defensiv verhalten. Doch diese defensiven Eigenschaften könnten sich im Laufe des Jahres 2022 für Anleger als vorteilhaft erweisen.Der Inflationsdruck werde sich 2022 fortsetzen und die Zentralbanken zum Handeln zwingen. Insbesondere die US-Notenbank habe betont, dass sie ihr Mandat zur Inflationsbekämpfung sehr ernst nehme, und die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere würden nun mit mehreren Zinserhöhungen in den USA im Jahr 2022 rechnen. Die Experten würden zwar nicht glauben, dass es zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch komme, und die Wirtschaftsdaten würden stark bleiben. Aber letztendlich habe die FED keine andere Wahl, als den Wirtschaftsboom abzukühlen, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen.Angesichts der geldpolitischen Straffung in Kombination mit dem Ende der staatlichen Konjunkturpakete würden sich Anleger wieder mehr Schutz wünschen. In diesem Umfeld würden die defensiven Sektoren, insbesondere das Gesundheitswesen, profitieren, denn sie seien gegenüber der Konjunktur relativ unempfindlich und böten Anlegern nachhaltige Renditen. Auch wenn es immer schwierig sei, einen genauen Zeitpunkt zu bestimmen, würden die Experten davon ausgehen, dass diese Sektoren ab dem zweiten Halbjahr 2022 eine stärkere Performance erzielen würden. Das würden auch einige der großen Pharmaunternehmen und die größeren Unternehmen in Candriams Onkologie-Strategie zeigen, die sich im Allgemeinen sehr gut halten würden. In Kombination mit einigen der wachstumsstarken Namen, deren Bewertungen wieder attraktiver würden, sei der Sektor für die Zukunft gut gerüstet.Die Zahl der klinischen Versuche mit bispezifischen Antikörpern sei bemerkenswert gestiegen. Und das aus gutem Grund: Mit bispezifischen Antikörpern schlage man zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie würden zum einen auf den Tumor und zum anderen auf das Immunsystem zielen, das dadurch zur Bekämpfung des Tumors angeregt werde. Dieser Ansatz habe sich bei der Behandlung von Blutkrebs als sehr wirksam erwiesen, ein Bereich, in dem man 2022 neue Zulassungen erwarte. Die Therapie sei jedoch nicht auf Blutkrebserkrankungen beschränkt. Im Jahr 2021 sei der erste bispezifische Antikörper, der von Johnson & Johnson und Genmab entwickelt worden sei, für Lungenkrebs zugelassen worden.