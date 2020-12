Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die OPEC und die von Russland angeführten verbündeten Staaten haben die Gespräche über die Ölförderpolitik für 2021 auf Donnerstag verschoben, teilten drei Quellen am Montag mit, so Markus Hechler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Eigentlich hätte die Sitzung der OPEC+ am Dienstag stattfinden sollen. Geplant gewesen sei eine Verringerung der Produktion ab Januar um ca. 2 Mio. Fässer pro Tag. Die Nachfrage nach dem schwarzen Gold stehe aufgrund der Corona-Krise weiterhin unter Druck. Geplant seien weitere Produktionskürzungen für das Jahr 2021. Wirklich einig seien sich die OPEC+-Staaten nicht - alles sei möglich. Der Kurs solle definitiv unter 50 USD gehalten werden. Über diesem Niveau werde die US-Produktion wieder interessant.CoT-Daten würden kein eindeutiges Bild zeigen, aber, die Produzenten würden in den steigenden Markt verkaufen. Das sei nicht positiv für die weitere Kursentwicklung. (01.12.2020/ac/a/m)