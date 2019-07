Trotz der soliden Geschäftsentwicklung empfiehlt "Der Aktionär" die Gerresheimer-Aktie aktuell nicht zum Kauf. Ein charttechnisches Kaufsignal ergebe sich jedoch beim nachhaltigen Bruch über die Marke im Bereich 70 Euro - Watchlist, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 11.07.2019)



Mit Material von dpaAFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit seinen 11.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit über 40 Werken in Europa, Nord- und Süd-Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie. (11.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Verpackungsspezialisten Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein starkes Q2 katapultiere die Aktie von Gerresheimer heute an die MDAX-Spitze. Aktuell lege die Aktie über sieben Prozent zu. Der Spezialverpackungshersteller profitiere nicht nur von der starken Nachfrage von Glasbehältern für Medikamente - auch die Geschäfte mit Spritzen seien gut gelaufen. Besonders überraschend sei jedoch der Gewinnzuwachs von 41 Prozent.Der Umsatz sei im zweiten Geschäftsquartal bis Ende Mai im Jahresvergleich um 7,2 Prozent auf 356,5 Millionen Euro gestiegen, wie der MDAX-Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mitgeteilt habe. Dabei sei dem Unternehmen zwar auch der im Vergleich zum US-Dollar schwächere Euro zugutegekommen, den weitaus größere Anteil habe aber das Wachstum aus eigener Kraft geliefert.Das habe vor allem an guten Geschäften mit Glasbehältnissen für Medikamente und Kosmetika der Sparte "Primary Packaging Glass" gelegen. Zudem habe die Sparte "Plastics & Devices", die Produkte zur Medikamentengabe herstelle, beim Wachstum einen Zahn zugelegt, nachdem sie im ersten Quartal noch deutlicher hinterhergehinkt sei. Gerade das Spritzengeschäft habe sich sehr positiv entwickelt, habe es vom Unternehmen geheißen.Auch der noch neue, kleinste Geschäftsbereich "Advanced Technologies" habe mit einem Umsatz von 7,2 Millionen Euro schon einen Beitrag geliefert. In die Sparte sei das 2018 übernommene Schweizer Medizintechnikunternehmen Sensile Medical eingebracht worden, das Mikropumpen zur automatischen Verabreichung von Arzneien entwickle.Bei Sensile gebe es derweil aktuell einige Projektverschiebungen, die zu einer weiteren, nachträglichen Kaufpreisminderung um 26,2 Millionen Euro geführt hätten. Grundsätzlich zeige sich Konzernchef Dietmar Siemssen aber zufrieden mit der Entwicklung.Analystin Veronika Dubajova von der Investmentbank Goldman Sachs habe die Gewinnentwicklung gelobt. Das operative Ergebnis habe sich vor allem aufgrund der Sparte "Plastics & Devices" besser entwickelt als gedacht. Trotz der Kosten für neue Projekte habe das Management die Profitabilität unter Kontrolle, habe Analyst Marcus Wieprecht vom Investmenthaus Mainfirst gesagt.Mit Blick auf die Jahresziele sehe Manager Siemssen das Unternehmen auf Kurs. Er rechne für das Gesamtjahr weiterhin mit einem Umsatzanstieg auf 1,4 bis 1,45 Milliarden Euro. Entscheidend für das Erreichen des oberen Endes der Spanne werde das Abschneiden des neuen Geschäftsbereichs "Advanced Technologies" sein.Beim bereinigten EBITDA stelle Siemssen 295 Millionen Euro plus, minus fünf Millionen Euro in Aussicht. Hier werde die Kaufpreisminderung für Sensile Medical nicht berücksichtigt.Auch die mittelfristigen Ziele seien bestätigt worden. Ausgehend von 2019 solle der Umsatz bis 2022 jährlich im Durchschnitt zwischen vier und sieben Prozent wachsen.