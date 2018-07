Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

76,75 EUR +9,33% (12.07.2018, 15:39)



Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

76,50 EUR +5,37% (12.07.2018, 15:55)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit seinen 11.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit über 40 Werken in Europa, Nord- und Süd-Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie. (12.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF).Das Zahlenwerk für das Q2 2017/18 (31.05.) habe beim Umsatz im Rahmen der Erwartungen gelegen, sei ergebnisseitig jedoch dahinter zurückgeblieben. Alles in allem habe sich aber eine weitere Verbesserung der Geschäftsdynamik abgezeichnet. Als erfreulich erachte der Analyst den Gewinn von zwei Großaufträgen (Herstellung von Inhalatoren und vorfüllbaren Spritzen). Diese dürften künftig das operative Wachstum beschleunigen. In den nächsten zwei Jahren stünden dem zunächst aber höhere Investitionen und Margenbelastungen gegenüber.Für 2018 erwarte das Unternehmen den Umsatz (währungsbereinigt) nun bei 1,38 bis 1,40 (bisher: 1,35 bis 1,40) Mrd. Euro. Den Ergebnisausblick habe Gerresheimer bestätigt. Des Weiteren sei die Übernahme von Sensile Medical (u.a. Drug Delivery Plattformen im Bereich Diabetes und Herzerkrankungen) für bis zu 350 Mio. Euro bekannt gegeben worden. Diese biete Gerresheimer nach Meinung des Analysten Zugang zu einem wichtigen Zukunftsmarkt. Seine Erwartungen für 2017/18 und 2018/19 habe er teilweise angepasst und seine Mittelfristannahmen erhöht.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Gerresheimer-Aktie (12.07.; 11:00 Uhr: +9%). Das Kursziel werde von 68 Euro auf 77 Euro erhöht. (Analyse vom 12.07.2018)Börsenplätze Gerresheimer-Aktie: