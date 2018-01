Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

72,35 EUR -0,07% (25.01.2018, 11:47)



Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

72,25 EUR +0,07% (25.01.2018, 11:07)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit seinen 11.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit über 40 Werken in Europa, Nord- und Süd-Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie. (25.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF).Das Unternehmen erwarte aus der am 22.12.2017 verabschiedeten Steuerreform in den USA positive Effekte. Durch die Neubewertung passiver latenter Steuern ergebe ein einmaliger Buchgewinn in der Größenordnung von 50 bis 55 Mio. USD. Dieser werde in Q1/2018 erfasst (Geschäftsjahr von Gerresheimer ende am 30.11.) und erhöhe entsprechend das berichtete Nettoergebnis, sei aber nicht liquiditätswirksam. Künftig erwarte Gerresheimer ferner einen positiven Effekt der US-Steuerreform auf die tatsächlichen Ertragssteuern. Bezogen auf das Geschäftsjahr 2017 hätten sie das Nettoergebnis im niedrigen einstelligen Mio. Euro-Bereich erhöht.Auf Sicht von drei Monaten (absolut: +10%) habe das Wertpapier gegenüber den Vergleichsindices überproportional zulegen können. Der Analyst führe es zum einen auf Erholungseffekte nach dem vorausgegangenen Kursverfall und zum anderen auf die erwartete Verbesserung der Geschäftsentwicklung zurück. Er habe seine Prognose für das berichtete EPS 2017/18e (4,76 (alt: 3,59) Euro) erhöht und ermittle auf Basis des Discounted-Cashflow-Modells ein neues Kursziel von 74,00 (alt: 68,00) Euro. Die fundamentalen Rahmenbedingungen würden mit Blick auf den anhaltenden Preisdruck in der Pharmabranche zunächst herausfordernd bleiben.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, sieht daher aktuell keine wesentlichen Impulse für die Gerresheimer-Aktie und bestätigt seine Einschätzung "halten". (Analyse vom 25.01.2018)Börsenplätze Gerresheimer-Aktie: