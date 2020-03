Börsenplätze Geratherm Medical-Aktie:



Kurzprofil Geratherm Medical AG:



Geratherm Medical (ISIN: DE0005495626, WKN: 549562, Ticker-Symbol: GME) ist ein international ausgerichtetes Medizintechnikunternehmen mit den Geschäftsbereichen Health Care Diagnostik, Medizinische Wärmesysteme, Cardio/Stroke und Respiratory.



Die Wurzeln von Geratherm Medical liegen in der medizinischen Temperaturmessung. In diesem Bereich bietet Geratherm Medical ein breites Spektrum von Produkten an, die überwiegend Alleinstellungsmerkmale haben.



Die Geratherm Medical AG stellt ihren Kunden/Patienten hochwertige Produkte vom Fieberthermometer bis zu komplexen Wärmesystemen für den OP- und Rettungsbereich zur Verfügung. Im Bereich Cardio konzentriert sich Geratherm Medical auf Produktentwicklungen zur Detektion von Vorhofflimmern zur Schlaganfallprävention. Das Segment Respiratory entwickelt, produziert und vertreibt Produkte zur Lungenfunktionsmessung.



Die Geratherm Medical AG ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und am Amtlichen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse- im so genannten Primestandard - zugelassen. Weiterhin ist die Geratherm Medical AG im so genannten German Entrepreneurial Index und im German Health-Care Index vertreten. (16.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geratherm Medical-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Geratherm Medical AG (ISIN: DE0005495626, WKN: 549562, Ticker-Symbol: GME) unter die Lupe.An den Aktienmärkten könne man in Extremsituationen immer wieder besondere Kursreaktionen beobachten - nicht nur nach unten. Derzeit würden die Aktienkurse von potenziellen Corona-Krisenprofiteueren in die Höhe schießen. Heute reihe sich die Aktie von Geratherm Medical in diese Auswahl ein.Die Aktienmärkte würden in Extremsituationen gerne zu Übertreibungen neigen. So sei zuletzt die Aktie des US-amerikanische Herstellers von Mund- und Körperschutz-Artikeln Alpha Pro Tech um mehr als 100 Prozent in die Höhe geschossen.Auch die Mainzer BioNTech sei stark gefragt: Die Biotechgesellschaft mache wohl massive Fortschritte, was die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus angehe. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung begännen die klinischen Studien mit dem Produktkandidaten Ende April. Die Aktie schieße kräftig nach oben.Die Drägerwerk-Aktie zähle ebenfalls zu den absoluten Top-Gewinnern auf dem deutschen Kurszettel. Der Grund: Bereits am Freitag habe das Unternehmen einen Großauftrag von der Bundesregierung gemeldet. Drägerwerk solle im Kampf gegen das Coronavirus in Deutschland Beatmungsgeräte und Schutzmasken liefern.Geratherm sei der einzige Produzent von analogen Fieberthermometern in Europa. Zur Absicherung der Produktion von benötigten Medizinprodukten habe das Thüringer Ministerium heute mitgeteilt, der Geratherm den Sonderstatus "Kritische Infrastruktur" zu erteilen. Damit verbunden sei unter anderem die Betreuung der Kinder von Mitarbeitern des Unternehmens.Die Größenordnung der Wirkung nach Abzug aller Kosten und Risiken für Geratherm sei noch nicht näher beziffert. Die Kursreaktion schon: Zur Stunde stehe ein Plus von weit über 30 Prozent zu Buche. Sicherlich dürfte die Corona-Krise temporäre, positive Effekte auf das operative Geschäft haben. Allerdings bleibe die Frage der Nachhaltigkeit. Daher sollten nur risikobewusste Anleger in diese "Fieberkurve" im Chart einsteigen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link