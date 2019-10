LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Georg Fischer-Aktie:

Kurzprofil Georg Fischer AG:



Georg Fischer (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N) setzt als Industriekonzern Maßstäbe und orientiert sich mit einer schlüssigen Strategie an langfristig gültigen Werten. Diese Verantwortung umfasst auch finanzielle Transparenz und offene Kommunikation, soziale Verantwortung als Arbeitgeber und in der Gemeinschaft sowie ein gelebtes Umweltbewusstsein. (22.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Georg Fischer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Georg Fischer AG (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N).Mit Blick auf die jüngst veräußerte Eisengießerei (Jahresumsatz: CHF 75 Mio.) senke Lichvar seine Umsatzprognose. Das EBIT werde dadurch nur minimal beeinflusst, der damit verbundene einmalige Buchverlust (CHF 10 Mio.) sei bereits berücksichtigt gewesen. Das unsichere Umfeld für Casting Solutions, der negative Einfluss der Handelsstreitigkeiten auf Machining Solutions und die Abkühlung in einigen Absatzmärkten von Piping Systems würden zu einer geringeren Kapitalnutzung führen und dürften die GJ19-Margen stärker belasten.Aufgrund der jüngst veräußerten Eisengießerei und die durch aktuelle Marktprobleme (Automobilsektor, Handelsstreit) nun doch stärker belastete EBIT-Marge rechne der Analyst mit einem tieferen Umsatz.Daraus ergibt sich ein neues Kursziel von CHF 1.150 (statt CHF 1.200), bei einem unveränderten "buy"-Rating, so Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research. (Analyse vom 22.10.2019)Börsenplätze Georg Fischer-Aktie: