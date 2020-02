LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Georg Fischer-Aktie:

765,50 EUR -1,48% (28.02.2020, 10:46)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Georg Fischer-Aktie:

814,50 CHF -3,78% (28.02.2020, 10:32)



ISIN Georg Fischer-Aktie:

CH0001752309



WKN Georg Fischer-Aktie:

851082



Ticker-Symbol Georg Fischer-Aktie:

GFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Georg Fischer-Aktie:

FI-N



Kurzprofil Georg Fischer AG:



Georg Fischer (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N) setzt als Industriekonzern Maßstäbe und orientiert sich mit einer schlüssigen Strategie an langfristig gültigen Werten. Diese Verantwortung umfasst auch finanzielle Transparenz und offene Kommunikation, soziale Verantwortung als Arbeitgeber und in der Gemeinschaft sowie ein gelebtes Umweltbewusstsein. (28.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Georg Fischer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Georg Fischer AG (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N).Herabsetzung der Analystenprognosen für GJ20: Inzwischen werde davon ausgegangen, dass sich die Endmärkte von GF nach der bereits im vergangenen Jahr schwierigen Situation nur in begrenztem Umfang erholen würden. Automotive sei weiterhin mit strukturellen Veränderungen konfrontiert und werde schwach bleiben. Die Situation am Markt für Investitionsgüter dürfte wegen der Handelsspannungen verhalten bleiben. Lichvar gehe davon aus, dass die Ergebnisse für das 1H20 stark vom Ausbruch des Coronavirus in China beeinträchtigt würden, da dies vor Ort zu erheblichen Störungen geführt habe. Georg Fischer rechne nun damit, dass sich sein China-Geschäft erst im 2Q20 vollständig erhole. Bereiche mit Wachstumspotenzial (Rohrsysteme für verschiedene Anwendungsbereiche, Luft- und Raumfahrt, neue Produkte) dürften immer wichtiger werden. Die EBIT-Marge dürfte aufgrund der unerwartet hohen Kosten am Standort Werdohl (op. Verluste) und bei GF Linamar (Anlaufkosten) und verbliebener Einmalposten weiter unter Druck stehen.Rückkehr zu rentablem Wachstum für GJ21 erwartet: Der Analyst sei überzeugt, dass Georg Fischer gut aufgestellt sei, um von starken positiven langfristigen Trends zu profitieren. Das Unternehmen ergreife wichtige Maßnahmen in Form von innovativen und nachhaltigen Anwendungsmöglichkeiten, um seine Position bei Rohren zu festigen. Luft- und Raumfahrt, Rechenzentren, Elektrofahrzeuge und digitale Produkte würden das künftige Wachstum maßgeblich bestimmen.Für das GJ20 sei ein schwieriges Marktumfeld zwar erwartet worden, aber der Ausbruch von Covid-19 werde im 1H20 in allen Divisionen zu erheblichen Störungen führen. Auf der einen Seite sei der Analyst besorgt über das Wachstum von Georg Fischer im GJ20 und die nur geringe Erholung der Marge. Auf der anderen Seite sei er von den langfristigen Aussichten für ein rentables Wachstum überzeugt, das vom robusten Piping-Geschäft, der Einführung neuer innovativer Produkte und Wachstum in margenstarken Märkten (z.B. Luft- und Raumfahrt) getragen werde. In diesen schwierigen Zeiten zeige es sich, dass Georg Fischer viel besser aufgestellt sei als vor zehn Jahren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Georg Fischer-Aktie: