916,981 EUR +4,69% (19.07.2017)



1.010,00 CHF +3,32% (19.07.2017)



CH0001752309



851082



GFIN



FI-N



Georg Fischer (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N) setzt als Industriekonzern Maßstäbe und orientiert sich mit einer schlüssigen Strategie an langfristig gültigen Werten.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Georg Fischer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach H1-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie der Georg Fischer AG (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N).Die Ergebnisse von Piping Systems (PS) würden die Erwartungen übertreffen: Sämtliche Anwendungen, vor allem Industrieanwendungen mit einer besonders starken Nachfrage in Asien und Nordamerika, hätten ein Wachstum verzeichnet. Building Tech habe dank der Einführung neuer Produkte (Cool-Fit) ein positives Wachstum ausgewiesen. Auch das Utility-Geschäft sei gewachsen. PS habe ein organisches Wachstum von +12% verzeichnet. Aufgrund des starken Wachstums und der gut ausgelasteten Werke habe die EBIT-Marge einen unerwartet hohen Anstieg aufgewiesen (11,7%).Solides Umsatzwachstum in Automotive: Die Division habe ein organisches Wachstum von +8% verzeichnet, wobei nur 2% auf die Materialpreisinflation zurückzuführen seien. Das Segment habe vor allem von der Nachfrage im Sektor Elektro- und Hybridautos profitiert, der nun einen Anteil von 25% am Umsatz ausmache. Die Metallpreise und höhere Anlaufkosten in zwei neuen Werken hätten einen für Lichvar unerwartet starken Gegenwind zur Folge gehabt, sodass die EBIT-Marge nun niedriger ausfalle.Besserung bei Machining Solutions: Die Division habe von einer starken Nachfrage nach ihren neuen Produkten (Lasertechnologie) profitiert und ein zweistelliges Auftragswachstum in Luftfahrt und Mikroelektronik verzeichnet. Die Nachfrage sei vor allem von China und den USA beflügelt worden.Georg Fischer habe einen Auftragseingang von über 2 Mrd. vorweisen können, zu dem alle drei Divisionen beigetragen hätten. Die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2017 seien daher optimistischer. Insbesondere in den Bereichen Piping und Elektroautos sei die Nachfrage sehr erfreulich. Trotz des sehr schwierigen Umfelds im Automobilbereich habe sich die Rentabilität verbessert. Der strategische Wechsel zu Geschäften mit höherem Mehrwert zahle sich somit aus. Andererseits habe das starke Wachstum den FCF belastet, doch dieser Effekt sei auch saisonal bedingt. Dank des optimistischeren Ausblicks sehe Lichvar Aufwärtspotenzial für seine Prognose.Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Georg Fischer-Aktie. Das Kursziel laute CHF 1.100. (Analyse vom 19.07.2017)