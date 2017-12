Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während die Notierungen von Zucker No.11 weiter mit der 200-Tage-Linie kämpfen und sich noch nicht von der 14 $¢-Marke gelöst haben, wirkt die Charttechnik bei Kaffee und Kakao sogar noch etwas labiler, so die Analysten der Helaba.



Inwieweit 2018 ein schwaches Jahr für Genussmittel werde, sei aber nicht so eindeutig mit Wahrscheinlichkeiten zu belegen. Bei Kaffee seien etwa aufgrund des inzwischen zu verzeichnenden Abbaus der besonders in den USA 2017 sprunghaft erhöhten Lagerbestände und der zuletzt extremen spekulativen Short-Positionen durchaus auch positive Aspekte auszumachen. Die Reaktionen der Angebotsseite auf den Preisverfall seit Ende 2016 dürften den 2017 noch hohen Produktionsüberschuss bei Kakao deutlich sinken lassen. Die Wetterbedingungen in Westafrika mögen dies noch verstärken. Schließlich könnte auch opportunistischer Lageraufbau seitens der Kommerziellen Marktteilnehmer unterstützend wirken. Es sei somit keine ausgemachte Sache, dass Kaffee und Kakao mit 2018 ein weiteres schwaches Jahr vor sich hätten. (27.12.2017/ac/a/m)





