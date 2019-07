Börsenplätze Genomic Health-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Genomic Health-Aktie:

55,56 EUR +9,24% (24.07.2019, 16:27)



NASDAQ-Aktienkurs Genomic Health-Aktie:

62,15 USD +9,48% (24.07.2019, 16:28)



ISIN Genomic Health-Aktie:

US37244C1018



WKN Genomic Health-Aktie:

A0F6J5



Ticker-Symbol Genomic Health-Aktie:

G7H



NASDAQ-Symbol Genomic Health-Aktie:

GHDX



Kurzprofil Genomic Health Inc.:



Genomic Health (ISIN: US37244C1018, WKN: A0F6J5, Ticker-Symbol: G7H, NASDAQ-Symbol: GHDX) ist der weltweit führende Anbieter von genombasierten diagnostischen Tests zur Ermittlung einer Überbehandlung bzw. optimalen Behandlung von Krebserkrankungen im Frühstadium, einem der größten Probleme in der Gesundheitsfürsorge derzeit. (24.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Genomic Health-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Genomic Health-Aktie SE (ISIN: US37244C1018, WKN: A0F6J5, Ticker-Symbol: G7H, NASDAQ-Symbol: GHDX) unter die Lupe.Geduld und Mut werde belohnt: Die Aktie von Genomic Health könne im heutigen Handel satte elf Prozent zulegen, das Diagnostik-Unternehmen werde in den S&P SmallCap 600 aufgenommen. "Der Aktionär" habe die Biotech-Gesellschaft unter dem Titelthema "Die 5 besten Aktienstorys von denen Sie noch nie gehört haben" in Ausgabe 28/2019 vorgestellt und für mutige Anleger mit Weitblick zum Kauf empfohlen.Jedes Jahr würden 69.000 Menschen in Deutschland an Brustkrebs erkranken. Damit sei diese Form die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Dank medizinischer und innovativer Fortschritte lasse sich das jeweilige Krankheitsbild differenziert behandeln. Denn Brustkrebs sei nicht gleich Brustkrebs. Je nach Tumorart und Verbreitung gebe es wiederum verschiedene Therapieoptionen. Häufig sei die Chemotherapie routinemäßig die erste Wahl, um dem Krebs den Kampf anzusagen. Doch nicht immer würden die Betroffenen von dieser Behandlungsmethode profitieren. Ein Test von Genomic Health könne diese Problematik in Zukunft vereinfachen.Die Rede sei vom Genexpressionstest Oncotype DX. Laut Unternehmensangaben sei dies der einzige genomische Test, der sowohl für eine sichere Aussage über den zu erwartenden Nutzen einer Chemotherapie als auch über das Rückfallrisiko bei Brustkrebs im Frühstadium validiert sei. Zu diesem Entschluss sei vor Kurzem offenbar auch der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) in Deutschland gekommen, der für den Oncotype-Test eine positive Erstattungsentscheidung getroffen habe.Mit dem heutigen Kurssprung schließe die Genomic-Health-Aktie die Bodenbildung ab und generiere durch den Sprung über das Juli-Verlaufshoch ein massives Kaufsignal.Anleger, die den Kurssprung verpasst haben, können weiter zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Zur Absicherung diene ein Stopp bei 40,00 Euro. Das Kursziel laute 75,00 Euro. (Analyse vom 24.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link