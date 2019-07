Börsenplätze Generali-Aktie:



Kurzprofil Assicurazioni Generali S.p.A.:



Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF) ist ein führendes Versicherungsunternehmen, das weltweit tätig ist. Der Konzern und seine Tochterunternehmen bieten sowohl Privat- als auch Firmenkunden umfassenden Versicherungsschutz und renditestarke Finanzdienstleistungen mit einer wettbewerbsorientierten Produktpalette. Angeboten werden private und gewerbliche Sachversicherungen, Lebens-, Risiko- und Vorsorgeversicherungen, Kranken- und Rechtsschutzversicherungen sowie Beratungsleistungen zum Vermögensaufbau.



Zur Generali-Gruppe gehört eine Vielzahl von Unternehmen, darunter AachenMünchener, CosmosDirekt, Central, Envivas, Badenia, Dialog und Advocard. In Europa gilt Generali als führend im Direktverkauf von Versicherungen. Als zentrale Vertriebskanäle gelten Telefon und Internet. (19.07.2019/ac/a/a)







Wien (www.aktiencheck.de) - Generali schlägt in Südeuropa zu - AktiennewsDie Assekuranz Generali (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF) baut ihre Stellung auf dem portugiesischen Versicherungsmarkt aus, so die Experten von FONDS professionell.Der italienische Konzern habe zwei Gesellschaften für zusammen 600 Millionen Euro vom US-Finanzinvestor Apollo übernommen.Der italienische Versicherer Generali sei in Portugal auf Einkaufstour gegangen. Die Nummer Eins am italienischen Markt übernehme die Seguradoras Unidas, die unter dem Markennamen Tranquilidade auftrete und der zweitgrößte portugiesische Versicherer sei, sowie den Gesundheitsdienstleister Advance Care. Der Kaufpreis für beide Gesellschaften, die dem US-Finanzinvestor Apollo gehört hätten, betrage laut einer Mitteilung der Generali 600 Millionen Euro.Tranquilidade habe im Bereich Schaden- und Unfall-Policen einen regionalen Marktanteil von 15,5 Prozent. Größer sei nur Fidelidade, die dem chinesischen Investor Fosun gehöre. Zudem biete die Gesellschaft auch Lebensversicherungen an.Die Generali habe sich eigentlich aus Portugal zurückziehen wollen, wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Insider berichte. Angesichts der Chance, durch die Übernahme den kleinen Marktanteil in Portugal von fünf Prozent auszubauen, sei es aber zu einer strategischen Wende gekommen. Der Versicherer selbst schreibe in seiner Pressemitteilung, dass beide Übernahmen der Konzernstrategie geschuldet seien, mit gezielten Zukäufen weiter profitabel zu wachsen.An Tranquilidade habe dem "Handelsblatt" zufolge auch die Allianz Interesse gezeigt. Für den größten europäischen Versicherer wäre ein Einstieg attraktiv gewesen, da sie Ende des Jahres ihren Bankvertriebspartner für Lebensversicherungen in Portugal verliere: Die Bank BPI werde von der spanischen Caixabank übernommen. Allianz-Sachversicherungen solle die BPI aber weiter verkaufen.