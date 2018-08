Xetra-Aktienkurs Generali-Aktie:

15,02 EUR -0,86% (01.08.2018, 09:30)



Borsa Italiana-Aktienkurs Generali-Aktie:

15,045 EUR -1,02% (01.08.2018, 11:52)



ISIN Generali-Aktie:

IT0000062072



WKN Generali-Aktie:

850312



Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ASG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ARZGF



Kurzprofil Assicurazioni Generali S.p.A.:



Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF) ist ein führendes Versicherungsunternehmen, das weltweit tätig ist. Der Konzern und seine Tochterunternehmen bieten sowohl Privat- als auch Firmenkunden umfassenden Versicherungsschutz und renditestarke Finanzdienstleistungen mit einer wettbewerbsorientierten Produktpalette. Angeboten werden private und gewerbliche Sachversicherungen, Lebens-, Risiko- und Vorsorgeversicherungen, Kranken- und Rechtsschutzversicherungen sowie Beratungsleistungen zum Vermögensaufbau.



Zur Generali-Gruppe gehört eine Vielzahl von Unternehmen, darunter AachenMünchener, CosmosDirekt, Central, Envivas, Badenia, Dialog und Advocard. In Europa gilt Generali als führend im Direktverkauf von Versicherungen. Als zentrale Vertriebskanäle gelten Telefon und Internet. (01.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Generali-Aktienanalyse von Analyst Werner Schirmer von der LBBW:Werner Schirmer, Investmenanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Versicherungsunternehmens Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF).Das erste Halbjahr 2018 sei bei Generali weitgehend wie vom Markt erwartet verlaufen. DieBruttoprämien seien im Lebengeschäft um 8% auf 24,1 Mrd. EUR geklettert, während sie in der Schaden- & Unfallversicherung bei 11,0 Mrd. EUR stagniert hätten. Das operative Ergebnis sei im Lebengeschäft (trotz einer Schwäche in Deutschland) um 3% auf 1,5 Mrd. EUR und im Schaden- & Unfallgeschäft um 4% auf 1,1 Mrd. EUR gestiegen. Das Verhältnis von Schaden- & Verwaltungsaufwand zu Prämien (Combined Ratio) habe sich in dieser Sparte zwar von 92,8% auf hervorragende 92,0% verbessert - obwohl die Katastrophenschäden von 0,9 Prozentpunkte (PP) auf 1,4 PP gestiegen seien, während die Auflösung von Altschadenreserven lediglich von 4,6 PP auf 4,8 PP erhöht worden sei. Das Nettoergebnis des Konzerns habe sich mit einem Plus von 9 % auf 1,3 Mrd. EUR leicht stärker verbessert als vom Markt prognostiziert, obwohl die Kursgewinne aus Kapitalanlagen etwas zurückgegangen seien.Durchwachsen habe sich auch dieses mal wieder das Neugeschäft im Leben-Segment entwickelt: Während das Volumen (gemessen am jährlichen Prämienäquivalent) - im Wesentlichen aufgrund des Deutschland-Geschäfts - um 5% zurückgegangen sei, habe der Gewinn um 2% gesteigert werden können. Leicht enttäuscht sei Schirmer von der aufsichtsrechtlichen Kapitalausstattung (Solvency-II-Quote) des Konzerns gewesen, die im zweiten Quartal aufgrund der Kapitalmarktentwicklung von 211 % auf den immer noch komfortablen Wert von 201% gesunken sei.Die Generali-Aktie sei im Konkurrenzvergleich günstig bewertet (Basis: Gewinne, Dividendeund Substanzwert), leide aber unter dem hohen Italien-Exposure.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Generali-Aktie: