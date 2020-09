Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:

25,85 EUR +1,27% (11.09.2020, 11:23)



NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

30,17 USD -5,57% (10.09.2020, 22:10)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol General Motors-Aktie Deutschland:

8GM



NYSE-Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (11.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Autokonzerns General Motors Co. (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) unter die Lupe.GM stecke 2 Mrd. USD in Nikola. Dafür bekomme der größte US-Autobauer 11% am US-Start-Up. GM werde Nikolas mit Spannung erwarteten Pick-up-Truck Badger bauen, der ab 2022 sowohl mit Elektro- als auch mit Brennstoffzellenantrieb auf den Markt kommen solle. Darüber hinaus werde GM exklusiv die Brennstoffzellen für Nikola liefern - ausgenommen davon sei der europäische Markt. Bedeute, dass GM die Brennstoffzellen sowohl für den Badger von Nikola, als auch für die Brummis liefern werde.Das sei ein guter Deal für GM. Fundamental könne der US-Autokonzern aber dennoch nicht überzeugen. "GM ist schwach und hat wenig beim E-Auto vorzuweisen. Jetzt noch schnell eine Allianz mit Honda und Zwischendurch schnell Nikola. Mit FCA und PSA wird GM in USA ganz schön Druck kriegen", habe Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut dem "Aktionär" gesagt.Aus charttechnischer Sicht mache die GM-Aktie jedoch einen guten Eindruck. Mit dem Überwinden der wichtigen 200-Tage-Linie bei 28,55 USD habe das Papier vor kurzem ein neues Kaufsignal generiert. Nächstes Etappenziel sei die 35-USD-Marke. Hier verlaufe ein hartnäckiger horizontaler Widerstand, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.09.2020)Börsenplätze General Motors-Aktie: