Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (21.10.2019/ac/a/n)



Berkshire (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von Analyst Joseph Amaturo von Buckingham Research:Joseph Amaturo, Aktienanalyst vom Investmenthaus Buckingham Research, bestätigt laut einer Aktienanalyse seine neutrale Haltung gegenüber den Aktien des US-Autokonzerns General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM).Der Gewerkschaftsstreik werde General Motors Co. wohl kaum besonders dienlich sein, da der Konzern am kürzeren Ende des Hebels sitze. Offenbar scheine GM größere Zugeständnisse gemacht zu haben als ursprünglich vom Management geplant.Die Analysten von Buckingham Research sorgen sich um die Preise und den Volumenzyklus in den USA. Das Abkommen mit der Gewerkschaft UAW dürfte sich auf die Liquidität des Konzerns kurzfristig negativ auswirken. Im schlimmsten Fall habe der Aktienkurs Risiken bis 26 USD.Die Aktienanalysten von Buckingham Research bestätigen in ihrer General Motors-Aktienanalyse das "neutral"-Rating sowie das Kursziel von 32,00 USD.