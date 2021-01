NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (18.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des US-Autokonzerns General Motors Co. (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) unter die Lupe.Der US-Konzern wolle mit Drohnen die Transport-Technologie revolutionieren. Auch beim Thema Elektromobilität gehe es voran. GM habe zwar diesen Trend verschlafen, doch nun gehe der Autobauer in die Offensive und wolle bis 2025 30 Elektro-Modelle auf den Markt bringen. Und in die GM-Aktie komme ebenfalls etwas mehr Leben rein. GM sei nicht hoch bewertet, charttechnisch recht spannend und daher eine interessante Idee für konservative Anleger, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.01.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze General Motors-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:41,15 EUR -0,54% (18.01.2021, 13:17)