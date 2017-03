NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

USD 37,16 -0,96% (08.03.2017, 14:12, vorbörslich)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol General Motors-Aktie Deutschland:

8GM



NYSE-Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling.









(08.03.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse des Analysten Ryan Brinkman von J.P. Morgan Securities:Ryan Brinkman, Aktienanalyst von J.P. Morgan Securities, empfiehlt laut einer Aktienanalyse nach wie vor eine Übergewichtung der Aktien des US-Autokonzerns General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM).General Motors Co. habe sich vom Europageschäft (Opel/Vauxhall) getrennt. Nach Ansicht der Analysten von J.P. Morgan Securities werde mit dem Verkauf an die PSA Group eine wesentliche Verbesserung der Margen, Erträge und des Free Cash flows einhergehen.Für die Aktionäre von General Motors sei der Deal ein echter Coup, obwohl die Bedingungen etwas schlechter seien als angenommen. Das Management habe nun mehr Zeit um sich auf die wesentlichen Gewinnzentren zu konzentrieren, so der Analyst Ryan Brinkman.In ihrer General Motors-Aktienanalyse stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities den Titel unverändert mit "overweight" ein und erhöhen das Kursziel von 46,00 auf 49,00 USD.Xetra-Aktienkurs General Motors-Aktie:35,36 Euro +0,35 (08.03.2017, 13:33)Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:35,33 Euro -0,48% (08.03.2017, 13:54)