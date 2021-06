Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:

Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol Deutschland: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (24.06.2021/ac/a/n)



Galt bis vor Kurzem die Tesla-Aktie an der Börse als das "Elektromobilitätsplay" schlechthin, haben Anleger nun auch die Papiere der "klassischen" Autobauer entdeckt. Denn immer mehr Konzerne reißen das Ruder herum und setzen voll und ganz auf das "E", so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.In den USA gehöre daher die Aktie von General Motors (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol Deutschland: 8GM, NYSE-Symbol: GM) zu den neuen Anlegerlieblingen. Allein in den vergangenen zwölf Monaten sei es mit dem Titel um etwa 117 Prozent nach oben gegangen. Der Konzern wolle sein Engagement bei batteriebetriebenen und selbstfahrenden Autos abermals kräftig ausweiten und dafür deutlich mehr Geld ausgeben. Bis Ende 2025 wolle der größte US-Autobauer zusammengenommen 35 Mrd. Dollar in diese Geschäftsbereiche stecken - das sei rund ein Drittel mehr als zuletzt geplant gewesen sei. "Wir investieren aggressiv", habe GM-Chefin Mary Barra verkündet. Der Konzern strebe an, seine weltweiten E-Autoverkäufe bis 2025 auf mehr als eine Mio. Stück zu steigern. Auch abgesehen davon sei es für GM zuletzt deutlich besser gelaufen.Im ersten Halbjahr solle der bereinigte operative Gewinn nun 8,5 Mrd. bis 9,5 Mrd. statt 5,5 Mrd. Dollar erreichen. Der verbesserte Ausblick liege an der hohen Nachfrage und guten Geschäften mit Finanzdienstleistungen. Darüber hinaus sehe die Produktion kurzfristig besser aus, weil für das dritte Quartal vorgesehene Chips nun schon verbaut würden. Das zweite Halbjahr gestalte sich dagegen weiter schwierig, erst Anfang August wolle GM sich zu den weiteren finanziellen Aussichten äußern. Die Aktie habe dennoch zunächst ihren Aufwärtstrend fortgesetzt und sei dann erst im Zuge des schwächelnden Gesamtmarkt ein wenig unter Druck gekommen.Rücksetzer bietet Kaufchance, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 24/2021)Börsenplätze General Motors-Aktie: