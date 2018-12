XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

6,32 EUR -2,32% (14.12.2018, 15:12)



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

6,36 EUR +0,32% (14.12.2018, 15:42)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

7,20 USD +7,30% (13.12.2018, 22:00)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (14.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industrieriesen General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.In zahlreichen Geschäftsbereichen würden die Erzrivalen Siemens und General Electric miteinander konkurrieren. Der DAX-Konzern sei mit der Plattform Mindsphere bestens positioniert. Doch auch GE mische mit Predix in dem wichtigen Zukunftsmarkt mit. Beide Betriebssysteme würden dazu dienen, Anlagen und Maschinen zu steuern, zu vernetzen und überwachen zu lassen.Mindsphere profitiere insbesondere davon, dass die Siemens-Automatisierungstechnik mit den Simatic-Anlagen in fast jeder Fabrik stünden - hier sei der DAX-Konzern klarer Marktführer. Der US-Konzern wolle hingegen nun mit einer neuen Struktur punkten und das Digitalgeschäft stärken. Predix werde mit in den neuen eigenständigen Bereich ausgegliedert.Dank der starken Automatisierungstechnik dürfte Siemens auch beim Internet der Dinge die Nase vorn haben. Zudem habe Siemens mehr Geld für Investitionen zur Verfügung, da GE nach wie vor mit den bilanziellen Tricks der vergangenen Jahre aufräumen und Geld sparen müsse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: