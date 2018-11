Börsenplätze General Electric-Aktie:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (02.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Es sei ein Fass ohne Boden. Bei General Electric reihe sich seit Monaten eine Enttäuschung an die andere. Nach dem 22,8-Mrd.-USD-Verlust in Q3 möchte der neue Konzernchef Larry Culp künftig wieder das volle Potenzial des Konzerns ausschöpfen. Es bleibe dafür aber viel zu tun."Wir sind auf dem richtigen Weg", habe Culp letztlich gesagt. Für viele Anleger möge das wie ein schlechter Scherz klingen - immerhin habe der Titel seit Anfang 2017 rund 70% an Wert verloren. Mit dem Fall unter die 10-USD-Marke sei der Kurs in dieser Woche sogar jedoch auch er nicht formulieren."Die Priorität in den ersten hundert Tagen meines Amtes liegt darauf, das Unternehmen wieder auf die Gewinnerstraße zurückzubringen", so Culp weiter. Für die Trendwende wolle er einige Maßnahmen einleiten. So solle die schwächelnde Kraftwerkssparte aufgespalten werden. Das Gasturbinengeschäft solle hier abgetrennt werden. Durch die Dividendenkürzung von zwölf auf einen Cent je Aktie spare sich der Konzern künftig fast vier Mrd. USD pro Jahr. Das sei wichtig, um die angeschlagene Bilanz aufzupolieren.Letztlich habe die Ratingagentur Moody‘s die Bonität deutlich um zwei Stufen von A2 auf Baa1 zurückgenommen. Jedoch sei GE wohl in der Lage, die Herausforderungen zu meistern. Der Ausblick sei deswegen stabil geblieben.Aufgrund der großen Risiken ist die General Electric-Aktie nach wie vor kein Kauf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link