Börsenplätze General Electric-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

97,88 EUR +4,62% (09.11.2021, 15:57)



XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

98,97 EUR +5,18% (09.11.2021, 15:42)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

115,1367 USD +6,20% (09.11.2021, 15:43)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696043013



WKN General Electric-Aktie:

A3CSML



Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GCP



NYSE-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (09.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor Beginn des Börsenhandels in den USA habe General Electric bekannt gegeben, das Unternehmen in drei Organisationen aufzuspalten, um so separat gehandelte Gesellschaften in den Bereichen Luftfahrt, Medizintechnik und Energie zu bilden.Demnach werde GE Healthcare ein Spin-Off bilden, welches Anfang 2023 durchgeführt werden solle. Die Bereiche GE Renewable Energy, GE Power und GE Digital würden zu einem Unternehmen zusammengefasst. Dieses werde Anfang 2024 abgespalten. Der verbleibende Unternehmensbereich werde sich somit auf die Luftfahrt fokussieren.Es sei zu erwarten, dass diese Nachricht zu deutlich positiven Reaktionen auf den Kapitalmärkten führe, weil dadurch der Konglomeratsabschlag wegfalle und die einzelnen Unternehmensbereiche nun ihrem jeweiligen Wert entsprechend gehandelt werden könnten.Die letzte Einschätzung von Raiffeisen Research zur Aktie von General Electric lautete "halten", so Andreas Schiller und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 09.11.2021)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity