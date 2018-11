Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

8,94 EUR +0,45% (01.11.2018, 10:53)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,10 USD -0,79% (01.11.2018, 21:00)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (01.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Das Papier des US-Mischkonzerns setze den freien Fall fort. Nach den enttäuschenden Zahlen notiere die GE-Aktie mittlerweile unter der 10-USD-Marke. Für Schrecken hätten bei den Anlegern v.a. die Ermittlungen der SEC wegen der milliardenschweren Abschreibungen gesorgt.Trotz des Kurssturzes sei die GE-Aktie nach wie vor nicht billig. Zu groß seien die Risiken. Eine schwache Bilanz, die kriselnde Kraftwerkssparte und Ermittlungen der Behörden: Bei GE sei kein Ende der Talfahrt in Sicht, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:8,92 EUR +2,41% (01.11.2018, 10:35)