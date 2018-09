XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,01 EUR +1,21% (25.09.2018, 12:01)



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,04 EUR +0,50% (25.09.2018, 12:20)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

11,74 USD -3,53% (24.09.2018, 22:00)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (25.09.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) von 14,60 USD auf 13,30 USD.Es gebe offenbar technische Probleme bei der neuen Flaggschiff-Gasturbine der Klasse HA (51 Stück ausgeliefert, 82 Bestellungen, Stand: Anfang September 2018). Demnach müsse der US-Versorger Exelon vier HA-Gasturbinen abstellen, weil es Rostprobleme an den Lüfterblättern einer Turbine gegeben habe. Angesichts der aktuellen sehr schwierigen Marktsituation für Kraftwerksturbinen (rückläufige Nachfrage, Überkapazitäten), wodurch bereits alle Produzenten ohnehin mit Umsatz- und Ergebnisrückgängen zu kämpfen hätten, erachte Diermeier technische Probleme als besonders kritisch. Zumal GE Power einer von drei Bereichen sein werde, der trotz des umfassenden Konzernumbaus im Unternehmen bleiben solle.Unklar sei, wie schnell und nachhaltig die technischen Probleme behoben werden könnten. Inwiefern die technischen Probleme die Chancen auf einen potenziellen milliardenschweren Auftrag im Irak schmälern würden, sei schwer einzuschätzen. Bei derartigen Projekten würden auch immer politische Interessenlagen eine gewichtige Rolle spielen.Die GE-Aktie (YTD: -33%; 12 Monate: -53%) habe gestern (24.09.) infolge des anhaltenden negativen Newsflows ein Neunjahrestief erreicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: