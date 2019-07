Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

9,57 EUR +1,36% (31.07.2019, 08:23)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,52 USD +1,35% (30.07.2019, 22:00)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (31.07.2019/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - General Electric-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die General Electric-Aktie (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) charttechnisch unter die Lupe.Im Anschluss an den dramatischen Kursverfall der letzten Jahre und an ein neues 10-Jahres-Tief im Dezember 2018 bei 6,93 USD sei der GE-Aktie zu Jahresbeginn eine deutliche Gegenbewegung gelungen. In den letzten Monaten sei der beschriebene Erholungsimpuls bei rund 10 USD zwar ins Stocken geraten, aber das im Juni ausgeprägte "bullish engulfing" wecke nun erneut die Hoffnungen der Bullen - und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen sorge das konstruktive Candlestickmuster für einen nachhaltigen Bruch des steilen Baissetrends seit Juni 2017 (akt. bei 9,35 EUR), zum anderen gewinne somit ein Sprung über die nahezu deckungsgleichen Hochs der letzten Monate bei rund 10,50 USD deutlich an Konturen.Begleitet würden diese positiven Weichenstellungen von einem neuen Einstiegssignal seitens des trendfolgenden MACD. Mittlerweile sei der RSI diesem Beispiel gefolgt und habe ebenfalls ein neues Kaufsignal geliefert. Per Saldo dürfte das Papier somit seine Erholung seit Ende 2018 fortsetzen. Die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei gut 14 USD würden dabei das nächste Erholungsziel abstecken. Um die skizzierte Aufwärtsreaktion nicht leichtfertig zu verspielen, sollte die GE-Aktie in Zukunft nicht mehr in den o. g. alten Abwärtstrend zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 31.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:9,355 EUR -0,42% (30.07.2019, 17:35)