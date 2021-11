Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

91,77 EUR +1,01% (05.11.2021, 12:19)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

105,21 USD (04.11.2021)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (05.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Industrieriesen General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).Die Zahlen für das dritte Quartal 2021 seien beim bereinigten Ergebnis deutlich besser als von dem Analysten und vom Markt erwartet ausgefallen. Der Konzern habe insbesondere von der Erholung im Luftfahrtgeschäft profitiert. Insgesamt habe sich die bereinigte Ergebnismarge des Industriegeschäfts um 2,7 Prozentpunkte (PP) y/y verbessert. Der Auftragseingang habe um 42% y/y zugelegt. Der Ausblick für 2021 sei teilweise angehoben worden. So gehe der Konzern nun von einem organischen Anstieg der bereinigten Ergebnismarge im Industriegeschäft um mind. 3,5 (bisher: mind. +2,5) PP y/y sowie einem bereinigten EPS von 1,80 bis 2,10 (bisher: 1,20 bis 2,00) USD aus.Die angespannten Lieferketten würden allerdings eine Herausforderung für GE darstellen. Hinsichtlich der Vereinfachung der Konzernstruktur sowie dem Abbau der Verschuldung sei mit dem Vollzug der GECAS-Transaktion im vierten Quartal ein weiterer Meilenstein erreicht worden. Der Analyst habe seine Prognosen für 2021e (u.a. berichtetes EPS: -0,63 (alt: -1,52) USD) und 2022e (u.a. berichtetes EPS: 2,67 (alt: 2,60) USD) angehoben. Auf Basis des Discounted-Cashflow-Modells (u.a. Anhebung der Prognosen) habe er ein neues Kursziel von 115,00 (bisher: 110,00) USD für die General Electric-Aktie ermittelt.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags von unter 10% (zwölf Monate) bewertet Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, die General Electric-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 05.11.2021)Börsenplätze General Electric-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:91,58 EUR +0,77% (05.11.2021, 13:05)