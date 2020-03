Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

7,611 EUR +4,89% (11.03.2020, 12:25)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

8,85 USD +7,80% (10.03.2020, 21:00)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (11.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Industrieriesen General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).Der Geschäftsbericht 2019 habe die vorläufigen Zahlen von Ende Januar bestätigt, die sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten Ergebnis die Erwartungen leicht bzw. deutlich hätten übertreffen können. Der freie Cashflow im Industriegeschäft habe sich zwar verringert, habe im Gesamtjahr jedoch über der Unternehmensguidance gelegen. Der Ausblick für 2020 sei bestätigt worden (u.a. bereinigtes EPS: 0,50 bis 0,60 USD), stehe aber unter dem Vorbehalt, dass das Flugverbot für die Boeing 737 Max bis Mitte 2020 aufgehoben werde. Zudem seien die Auswirkungen durch die Ausbreitung von Covid-19 nur für das Q1/2020 berücksichtigt. Der Industrieriese rechne in Q1/2020 mit einem bereinigten EPS von rund 0,10 USD sowie mit einer Belastung des freien Cashflow durch Covid-19 von 300 bis 500 Mio. USD.Die erzielten Fortschritte beim Konzernumbau in 2019 werte Armer positiv und sie würden sich bereits in der gesunkenen Nettoverschuldung widerspiegeln. Dem stehe die deutlich gestiegene Unsicherheit durch die Ausbreitung von Covid-19 gegenüber. Armer habe seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2020 (u.a. berichtetes EPS: 0,30 (alt: 0,45) USD; bereinigtes EPS: 0,51 (alt: 0,57) USD) und 2021 (u.a. berichtetes EPS: 0,52 (alt: 0,56) USD; bereinigtes EPS: 0,63 (alt: 0,68) USD) gekappt.Bei einem neuen Kursziel von 9,50 (alt: 13,50) USD bewertet Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, die General Electric-Aktie nach wie vor mit dem Votum "halten". (Analyse vom 11.03.2020)Börsenplätze General Electric-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:7,546 EUR -3,99% (11.03.2020, 12:49)