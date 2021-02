Kursziel

General Electric-Aktie

(USD) Rating

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 13,00 Overweight Barclays Julian Mitchell 28.01.2021 12,00 Halten Independent Research Markus Armer 28.01.2021 13,00 Overweight Morgan Stanley Joshua Pokrzywinski 27.01.2021 14,00 Buy Citigroup Andrew Kaplowitz 27.01.2021 - Neutral J.P. Morgan Securities Stephen Tusa 26.01.2021

Börsenplätze General Electric-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

9,527 EUR -0,40% (05.02.2021, 08:02)



Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

9,542 EUR +2,95% (04.02.2021)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

11,45 USD +2,23% (04.02.2021)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (05.02.2021/ac/a/n)







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 14,00 oder 12,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric hat am 26.01.2021 die Zahlen für das vierte Quartal 2020 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 26. Januar zu entnehmen ist, habe die Corona-Pandemie dem Mischkonzern 2020 schwer zu schaffen gemacht. Vor allem der Einbruch im Luftfahrtgeschäft habe für einen Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses im Industriegeschäft um 70% auf 2,5 Mrd. USD gesorgt. Der Umsatz sei um 16% auf 79,6 Mrd. Dollar gesunken. Unter dem Strich habe der Konzern dagegen von dem Verkauf von Biopharma profitiert und einen Nettogewinn von 5,2 Mrd. Dollar erzielt. Im Vorjahr sei noch ein Verlust von 5,4 Mrd. Dollar aufgelaufen.2021 solle sich die Marge sowie der Umsatz im Industriegeschäft wieder verbessern. Die Erlöse im Industriegeschäft sollten aus eigener Kraft im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen. Im Vorjahr seien sie um 13% gesunken. Das bereinigte Ergebnis je Aktie solle 0,15 bis 0,25 Dollar betragen, nach 0,01 Dollar im Vorjahr.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, hat Andrew Kaplowitz, Analyst der Citigroup, in einer Analyse vom 27.01.2021 sein "buy"-Votum bestätigt. Das Kursziel laute nach wie vor 14,00 USD. Die Q4-Ergebnisse des Unternehmens seien "stark" ausgefallen. Da GE in Q4 einen Free Cashflow generiert habe, der weit über den Erwartungen gelegen habe, und Anzeichen für Verbesserungen in wichtigen Schwerpunktbereichen wie Power vorlägen, beginne das Unternehmen, eine Erfolgsbilanz im Vergleich zu seinen Verpflichtungen zu entwickeln. Dies dürfte das Vertrauen in die Fähigkeit von GE stärken, im Laufe des Jahres 2021 und darüber hinaus weitere Fortschritte bei den Turnaround-Plänen zu erzielen, so der Analyst.Die niedrigste Kursprognose für die GE-Aktie kommt von Independent Research und liegt bei 12,00 USD. Markus Armer, Analyst von Independent Research, hat den Titel in einer Analyse vom 28.01.2021 weiterhin mit dem Votum "halten" bewertet und sein Kursziel von 9,00 USD auf 12,00 USD erhöht. Die Zahlen (untestiert) hätten beim Umsatz im Rahmen und beim bereinigten Ergebnis unter den Analystenprognosen gelegen. Das bereinigte EPS sei auf 0,08 USD gesunken. Positiv habe der freie Cashflow (FCF) im Industriegeschäft überrascht, der um 12% y/y auf 4,4 Mrd. USD zugelegt habe. Der Analyst habe seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2021 (u.a. berichtetes EPS: 0,09 (alt: 0,27) USD; bereinigtes EPS: 0,20 (alt: 0,36) USD) reduziert. Für 2022 prognostiziere er erstmals u.a. ein EPS von 0,29 USD (berichtet) bzw. 0,41 USD (bereinigt).Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur General Electric-Aktie auf einen Blick: