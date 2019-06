XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (13.06.2019/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Analyst Nicholas Heymann von William Blair & Co:Laut einer Aktienanalyse erwartet Analyst Nicholas Heymann von William Blair & Co im Hinblick auf die Aktien von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) weiterhin eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.Die Analysten von William Blair & Co sind der Auffassung, dass der Aktienkurs von General Electric Co. auf Sicht der nächsten zwölf Monate eine klare Outperformance erzielen dürfte und ein Niveau von 14 bis 16 USD erreichen könnte.CEO Larry Culp habe sich viel Zeit für GE Power genommen und dabei das fundamentale Managen des Segments transformiert und nicht nur bloße Restrukturierungen vorgenommen.Das Vertrauen in einen Umschwung der Division habe zugenommen, so der Analyst Nicholas Heymann. Hinsichtlich der Free Cash flow-Nutzung werde es in 2019 vermutlich keine guten Nachrichten geben. Der Konzern rechne aber im laufenden Jahr mit der Profitabilität bei GE Power.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: