XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

9,31 EUR +1,65% (01.08.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

9,26 EUR -1,68% (01.08.2019, 17:41)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,29 USD -1,34% (01.08.2019, 17:51)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (01.08.2019/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Analyst Nicholas Heymann von William Blair & Co:Laut einer Aktienanalyse erwartet Analyst Nicholas Heymann von William Blair & Co im Hinblick auf die Aktien von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) weiterhin eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.Die Analysten von William Blair & Co sind der Ansicht, dass der Quartalsbericht von General Electric Co. greifbare Belege für einen beginnenden operativen wie auch finanziellen Turnaround enthalte. Das Wachstum der organischen Umsätze im Industriegeschäft habe sequenziell von 5% auf 7% zugelegt.Die fundamentalen Perspektiven von GE und der grundlegende Wert des Konzerns würden von der Investment Community derzeit extrem unterschiedlich beurteilt. Analyst Nicoals Heymann sieht derweil zunehmende unwiderlegbare Beweise, dass GE das Schlimmste hinter sich habe und die Visibilität besser werde.Der innere Wert des Konzerns schätzt Heymann auf 14 bis 16 USD je Aktie. Auf Sicht von sechs bis zwölf Monaten könne der Titel ein solches Niveau erreichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link