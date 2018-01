XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

12,88 EUR -1,98% (26.01.2018, 17:30)



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

12,86 EUR -1,46% (26.01.2018, 17:49)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

15,98 USD -1,30% (26.01.2018, 17:49)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot.

New York (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Analyst C. Stephen Tusa von J.P. Morgan Securities:Laut einer aktuellen Aktienanalyse bekräftigt Analyst C. Stephen Tusa von J.P. Morgan Securities seine Untergewichten-Empfehlung die Aktien von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).General Electric Co. sei verschuldet und leide weiterhin unter einem schwachen Free Cash flow. Das Management versuche eine harte Landung zu vermeiden, bei der Bond-Eigentümer beginnen würden sich über die Liquidität Sorgen zu machen.Es stelle sich die Frage, inwieweit Value-Investoren oder Ratingagenturen Vertrauen in die ultimative Werthaltigkeit der Assets hätten.Maßnahmen, die das Risiko verringern würden, dürften zunächst zu Lasten der Aktionäre gehen, so die Einschätzung des Analysten Stephen C. Tusa. Am Kursziel für die GE-Aktie von 16,00 USD werde festgehalten. Abwärtsrisiko in Richtung der 10 USD-Marke sei aber nicht auszuschließen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: