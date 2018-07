Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

11,45 EUR -1,80% (02.07.2018, 17:21)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

13,28 USD -2,42% (02.07.2018, 17:34)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (02.07.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Analyst C. Stephen Tusa von J.P. Morgan Securities:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst C. Stephen Tusa von J.P. Morgan Securities seine Untergewichten-Empfehlung für die Aktien von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).Die Analysten von J.P. Morgan Securities weisen noch einmal darauf hin, dass die Aktien von General Electric Co. ihrer Meinung nach signifikant überwertet sind. Das was nach den Beteiligungsverkäufen noch übrig bleibe, werde auf Sum-of-the-parts-Basis zu hoch gepreist. Unter Zugrundelegung der 2019er Prognosen für das Restgeschäfts komme die GE-Aktie auf ein KGV von 26. Im Vergleich zur Peer Group bedeute dies einen Aufschlag von mehr als 50%.In einem noch vernünftigen pessimistischen Szenario komme das restliche GE pro Aktie auf einen geschätzten Wert von 6 USD und ein impliziertes Kursziel von 9 USD, so der Analyst C. Stephen Tusa.In ihrer General Electric-Aktienanalyse stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities den Titel weiterhin mit "underweight" ein und bestätigen das Kursziel von 11,00 USD.Börsenplätze General Electric-Aktie:XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:11,43 EUR -2,93% (02.07.2018, 17:13)