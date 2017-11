NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

USD 19,02 (13.11.2017)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (14.11.2017/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).Das am 13. November veröffentlichte Strategie-Update sei entgegen der Analysten-Erwartung wenig überzeugend ausgefallen. Ein Großteil der Vorhaben sei schon bekannt gewesen (u.a. Verkauf von Vermögensgegenständen im Volumen von über 20 Mrd. Euro; u.a. Transportbereich). Die Quartalsdividende werde halbiert (0,12 (zuvor: 0,24) USD je Aktie). Der erstmals bekannt gegebene Ergebnisausblick für 2018 (bereinigtes EPS: 1,00 bis 1,07 USD) zeige eine eher rückläufige Tendenz (Ausblick für 2017e: 1,05 bis 1,10 USD) und sei (deutlich) hinter den Erwartungen zurückgeblieben.Alles in allem sei damit 2018 als Restrukturierungs- und Übergangsjahr zu bezeichnen. Die Guidance ab 2019e (organisches Umsatzwachstum: +2% bis +4% y/y p.a.; Margenverbesserung um 0,5 Prozentpunkte y/y p.a.) sei jedoch auch wenig inspirierend ausgefallen. Der Analyst sehe aber weiterhin gute Chancen auf eine erfolgreiche Restrukturierung. Diese werde jedoch länger dauern, als er bisher unterstellt habe. Er habe seine Prognosen gesenkt (u.a. berichtetes EPS 2018e: 0,91 (alt: 1,10) USD; Dividende je Aktie 2018e: 0,48 (alt: 0,96) USD). Weder die aktuelle Bewertung noch die Dividendenrendite würden nach dem gestrigen Strategie-Update ein deutliches Aufwärtspotenzial für den Titel rechtfertigen.Börsenplätze General Electric-Aktie:Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:16,392 EUR +0,33% (14.11.2017, 10:30)