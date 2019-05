Kursziel

General Electric-Aktie

(USD) Rating

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 10,30 Halten Independent Research Sven Diermeier 24.05.2019 12,00 Neutral BofA Merrill Lynch Research Andrew Obin 23.05.2019 - Outperform William Blair & Co Nicholas Heymann 23.05.2019 5,00 Underweight J.P. Morgan Securities Stephen Tusa 02.05.2019 14,00 Buy Citigroup Andrew Kaplowitz 02.05.2019

Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

8,535 EUR +1,73% (30.05.2019, 16:01)



Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

8,515 EUR +2,93% (30.05.2019, 15:53)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

9,485 USD +1,23% (30.05.2019, 16:00)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (30.05.2019/ac/a/n)







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 14,00 oder 5,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric hat am 30.04.2019 die Zahlen für das erste Quartal 2019 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 30. April zu entnehmen ist, sei ein Überschuss von 3,6 Milliarden US-Dollar (3,2 Mrd. Euro) in Q1 erzielt worden. Im Vorjahreszeitraum habe der angeschlagene Großkonzern noch einen Verlust von mehr als einer Milliarde Dollar gemacht. Der Umsatz sei aber - insbesondere wegen anhaltender Schwierigkeiten in der Kraftwerksparte - um 2% auf 27,3 Milliarden Dollar gefallen. Damit hätten die Quartalszahlen die Markterwartungen klar übertroffen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, hat Andrew Kaplowitz, Analyst der Citigroup, den Titel in einer Aktienanalyse vom 02.05.2019 unverändert mit dem Votum "buy" und einem Kursziel von 14,00 USD bewertet. Die Quartalszahlen würden Erfolg beim Turnaround signalisieren. Die Outperformance des Aktienkurses sei Zeugnis des gestiegenen Vertrauens der Anleger, dass der neue CEO Larry Culp das Ruder herumreißen könne. Die Wiederherstellung von Glaubwürdigkeit sei ein erstes wichtiges Zeichen, dass Veränderungen auf den Weg gebracht worden seien, so der Analyst.Die niedrigste Kursprognose für die General Electric-Aktie kommt von J.P. Morgan und liegt bei 5,00 USD. Analyst Stephen Tusa hat den Titel in einer Analyse vom 02.05.2019 unverändert mit "underweight" eingestuft und das Kursziel von 5,00 USD bestätigt. Oberflächlich betrachtet seien die Quartalszahlen von General Electric Inc. besser ausgefallen als erwartet. Die Daten könnten keinesfalls als Desaster bezeichnet werden, aber ebenso wenig als glänzend. Bei genauerem Hinsehen seien die internen Ergebnisse schwach. Am Free Cash flow-Ausblick habe sich nichts geändert. Es sei nachvollziehbar, warum der Aktienkurs im Anschluss an die Veröffentlichung des Quartalsberichts angezogen habe. Viele Fragen seien aber noch offen, so Tusa.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur General Electric-Aktie?Börsenplätze General Electric-Aktie: