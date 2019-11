Kursziel

Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,274 EUR +0,45% (14.11.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,268 EUR +0,18% (14.11.2019, 18:05)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

11,29 USD -0,04% (14.11.2019, 17:51)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (14.11.2019/ac/a/n)







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 13,00 oder 5,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric hat am 30.10.2019 die Zahlen für das dritte Quartal 2019 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 30. Oktober zu entnehmen ist, stecke der kriselnde US-Industriekonzern General Electric weiter tief in den roten Zahlen fest. Im dritten Quartal sei im fortgeführten Geschäft ein Verlust von 1,3 Mrd. Dollar (1,2 Mrd. Euro) angefallen. Im Vorjahreszeitraum habe das Minus wegen hoher Sonderlasten sogar enorme 23 Mrd. Dollar betragen. Der Umsatz von GE habe im vergangenen Quartal bei 23,4 Mrd. Dollar stagniert. Die problematische Kraftwerksparte habe erneut stark an Erlösen eingebüßt. Am Markt seien die Zahlen trotzdem gut angekommen. Analysten hätten mit etwas weniger Umsatz gerechnet, zudem sei der Ausblick auf das restliche Geschäftsjahr besser als erwartet ausgefallen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, hat Deane Dray, Analyst von RBC Capital Markets, den Titel in einer Aktienanalyse vom 30.10.2019 unverändert mit dem Votum "outperform" und einem Kursziel von 13,00 USD bewertet. Der auffälligste positive Aspekt im Zahlenwerk sei erneut der Free Cashflow, so der Analyst. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie des Industriekonzerns liege über seiner und der Markterwartung.Die niedrigste Kursprognose für die General Electric-Aktie kommt von J.P. Morgan und liegt bei 5,00 USD. Analyst Stephen Tusa hat den Titel in einer Analyse vom 14.11.2019 unverändert mit "underweight" eingestuft. Er nehme auf die seiner Meinung nach allgemein herrschende Wahrnehmung des Marktes Bezug, wonach General Electric Co. unter fundamentalen Gesichtspunkten den Boden erreicht und eine höhere Guidance einen Wendepunkt bei den Gewinnprognosetrends eingeläutet habe. Tusa wolle sich dieser Einschätzung aber nicht anschließen. Schlagzeilen zur Gewinnerzielung sei nur ein Bruchteil des Gesamtbildes. GE verfehle die EBIT-Planung zum Kerngeschäft, die im März ausgegeben worden sei. Im Vergleich zu anderen Large Caps sei die negative Abweichung mit am größten gewesen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur General Electric-Aktie?Börsenplätze General Electric-Aktie: