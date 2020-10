Kursziel

General Electric-Aktie

(USD) Rating

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 6,81 Hold Deutsche Bank Nicole DeBlase 13.10.2020 10,00 Buy Goldman Sachs Joe Ritchie 09.10.2020 - Neutral J.P. Morgan Securities Stephen Tusa 31.08.2020 11,00 Buy BofA Andrew Obin 21.08.2020 6,90 Halten Independent Research Markus Armer 07.08.2020

Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

6,079 EUR -2,60% (27.10.2020, 18:30)



Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

6,017 EUR -3,15% (27.10.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

7,145 USD -3,18% (27.10.2020, 18:41)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (27.10.2020/ac/a/n)







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 11,00 oder 6,81 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric wird am 28.10.2020 die Zahlen für das dritte Quartal 2020 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, hat Andrew Obin, Aktienanalyst von BofA, in einer Analyse vom 21.08.2020 sein "buy"-Votum und das Kursziel von 11,00 USD bestätigt. Der Vorstand des Unternehmens habe den Vertrag von CEO Larry Culp von September 2022 bis mindestens August 2024 verlängert. Die Kontinuität des Managements sei ein Vorteil für GE-Aktien, so Obin. Der Analyst gehe davon aus, dass General Electric in mehreren Bereichen vor COVID Fortschritte erzielt habe. Nach COVID sei der Haupttreiber für Aktien die Art und Weise, wie das Unternehmen den Abschwung in der kommerziellen Luftfahrt bewältige. Sein Rating spiegle die operativen Verbesserungen von GE, die voraussichtliche Erholung des freien Cashflows und die "attraktive Bewertung" wider.Die niedrigste Kursprognose für die GE-Aktie kommt von der Deutsche Bank und liegt bei 6,81 USD. Analystin Nicole DeBlase hat am 13.10.2020 das "hold"-Rating für den Titel bestätigt. Das Kursziel wurde von 6,25 auf 6,81 USD erhöht. Die Analystin gehe in Bezug auf branchenübergreifende Aktien im Quartal vorsichtiger vor, da "eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Makrovolatilität die Reaktionen des Aktienkurses durcheinander bringt". Darüber hinaus hätten diese seit dem Ende der Berichtssaison des zweiten Quartals um 15% zugelegt, und die Erwartungen seien "jetzt unbestreitbar höher", so DeBlase.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur General Electric-Aktie?Börsenplätze General Electric-Aktie: