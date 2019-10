Die Commerbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) habe in Q3 einen überraschenden Anstieg des Betriebsergebnisses von 69% im Privatkundengeschäft verzeichnet, die aggressive Kundenwerbestrategie habe die Erträge aus dem Kreditgeschäft angekurbelt. Das Vorsteuerergebnis von EUR 448 Mio. habe deutlich über dem Konsens von EUR 353 Mio. gelegen.



Das deutsche Medizintechnik- und Gesundheitsunternehmen Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) habe heute früh sehr solide, über den Markterwartungen liegende Quartalsergebnisse liefern können, zudem habe der Konzern seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr bestätigt.



AT&T (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) habe gestern trotz unter den Erwartungen liegender Umsätze bei der Profitabilität positiv überraschen können. Der Druck des aktivistischen Investors Elliott habe bereits Wirkung erzielt, so habe sich das Unternehmen bereit gezeigt, nicht-strategische Assets zu verkaufen und den Fokus auf die Profitabilität zu legen, was sich in dem über den Erwartungen liegenden Mittelfrist-Ausblick deutlich manifestiert habe. (29.10.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Google-Mutter Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) hat gestern nachbörslich gemischte Q3-Zahlen präsentiert, so die Analysten der Raiffeisen Bak International AG.Habe man bei den Erlösen den Konsens noch leicht übertreffen können, so habe der Konzern bei der Profitabilität die Analystenschätzungen wegen einer stark gestiegenen Kostenbasis doch erheblich verfehlt. Die Aktie habe nachbörslich zunächst stärker nachgegeben, am Ende habe ein Minus von rd. 1,4% gestanden.